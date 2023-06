Przeglądarka Opera nie doczeka setnej wersji. Właśnie przekazała pałeczkę następcy z wbudowanym AI

– Mamy obsesję na punkcie innowacji w przeglądarkach, dlatego postanowiliśmy zredefiniować ich rolę w dobie dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji. W przeciwieństwie do innych firm tworzących przeglądarki, Opera nie dodała po prostu usług na bazie SI. Nasz zespół wrócił do deski kreślarskiej i przeprojektował nasz flagowy produkt. Opera One została zbudowana wokół Arii, naszej natywnej sztucznej inteligencji w przeglądarce i jest zwieńczeniem naszej dotychczasowej pracy. – mówi Joanna Czajka, Product Director w Opera.

Aria, czyli sztuczna inteligencja w Operze One, jest kluczowym elementem nowej przeglądarki oraz pierwszą taką funkcjonalnością, która sama się nazwała. Dzięki współpracy z OpenAI użytkownicy Opery mają bezpłatny dostęp do ChatGPT, wzbogaconego o bieżące informacje z sieci, których brak był jedną z podstawowych jego bolączek.

Usługa jest oparta na autorskim silniku sztucznej inteligencji o nazwie Composer, który wykorzystuje model językowy GPT opracowany przez OpenAI. Została ona uzupełniona o dostarczane w czasie rzeczywistym zasoby internetu. Aria pozwala użytkownikom współpracować ze sztuczną inteligencją podczas wyszukiwania informacji, generowania tekstów, kodów lub uzyskiwania odpowiedzi na najbardziej zawiłe zapytania. Opera One oferuje również użytkownikom dostęp do ChatGPT na pasku bocznym przeglądarki.

Aria korzysta również z funkcji AI Prompts, którą Opera wprowadziła na początku tego roku. W wyniku szeroko zakrojonych testów i po uzyskaniu opinii od setek tysięcy użytkowników, AI Prompts, które wywołuje się poprzez zaznaczenie lub kliknięcie prawym przyciskiem myszy na tekst w przeglądarce, zostały w pełni zintegrowane z Arią.

W przeciwieństwie do innych przeglądarek, wszystkie funkcje SI w Operze są w pełni kontrolowane przez użytkowników, co oznacza, że mogą oni zdecydować czy chcą z nich korzystać lub nie.

Tab Islands to nowa funkcja, która zapewnia płynne i intuicyjne działanie, stworzona dla użytkowników korzystających z wielu kart jednocześnie. Zdaniem ekspertów standardowy sposób interakcji z kartami w przeglądarkach od lat nie ewoluuje i nie jest dostosowany do nowoczesnego funkcjonowania w sieci. Bardzo mocno utrudnia przeskakiwanie pomiędzy kontekstami oraz zadaniami. Tab Islands to nowy sposób intuicyjnego łączenia kart, które są ze sobą powiązane kontekstowo. Użytkownicy mogą od teraz grupować i oddzielać karty w zależności od kontekstów, a także przenosić, zwijać, zmniejszać oraz zapisywać je w zakładkach lub na Pinboards.

Opera ma długą historię wprowadzania innowacji, aby sprostać zmieniającym się potrzebom milionów użytkowników, a także wyzwaniom jakie niesie stała ewolucja internetu. Opera One została zaprojektowana w oparciu o koncepcję Modular Design (modułowego designu). Nowy, prezentowany wygląd pozwoli budować mocniejszą i bogatszą w funkcje przeglądarkę, która będzie gotowa na internet przyszłości oparty na generatywnej sztucznej inteligencji. Opera rozpoczyna tym samym metamorfozę w kierunku narzędzia, które będzie dynamicznie dostosowywać się do potrzeb każdego użytkownika, wysuwając na pierwszy plan tylko najważniejsze dla niego funkcje. Odpowiednie moduły Opery One automatycznie dostosują się do potrzeb w zależności od kontekstu, zapewniając bardziej płynne przeglądanie.

Oprócz nowego wyglądu interfejsu, Opera przeprojektowała również to co ma “pod maską”, wdrażając nowy sposób wielowątkowego wykorzystania biblioteki wspomagającej renderowanie grafiki (Multithreaded Compositor), aby zapewnić szybszą i płynniejszą warstwę interfejsu użytkownika.

