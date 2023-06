Szukasz robota odkurzającego? Roborock S7 Max Ultra poleca się w super promocji

Z robotem odkurzającym Roborock S7 Max Ultra sprzątanie będzie czystą przyjemnością

Odkurzanie domu czy mieszkania to jedna z bardziej uciążliwych czynności dla wielu osób. Ciągnący się przewód, często zbyt krótka rura, na dodatek samo urządzenie potrafi nieźle hałasować. Kiedy mamy zwierzaki – koty czy psy – musimy jednak sprzątać podłogę regularnie, co w ekstremalnych przypadkach oznacza nawet raz lub dwa razy dziennie. Kto ma na to cierpliwość i czas?

Dlatego roboty odkurzające to naprawdę świetna sprawa, bo wyręczają nas w przykrych obowiązkach, sprawiając, że możemy ten czas wykorzystać o wiele przyjemniej. Wraz z rozwojem tych urządzeń dostają one coraz to nowe funkcje, dzięki którym możemy zapomnieć nie tylko o odkurzaniu, ale nawet myciu podłóg. Świetnym przykładem jest tutaj Roborock S7 Max Ultra, który łączy te dwie funkcje – odkurzanie i mopowanie. To na tyle zaawansowany sprzęt, że został wyposażony w naprawdę duży zbiornik na kurz (2,5 l), dzięki czemu na długie tygodnie możemy zapomnieć o tym, że coś trzeba z nim robić. W dodatku nie musimy nawet pamiętać o częstej wymianie wody – stacja dokująca wypompuje brudną wodę z robota i wymieni ją na czystą, przy okazji myjąc też mopa. To samo zrobi też z kurzem po odkurzaniu, przechowując wszystko w szczelnych pojemnikach.

Roborock S7 Max Ultra charakteryzuje ekstremalna moc ssąca, więc nawet brudne dywany nie są mu straszne. Dzięki zaawansowanym funkcjom mapowania nie tylko rozpozna każde pomieszczenie i ominie przeszkody podczas pracy, ale też jest w stanie zaplanować trasę tak, by sprzątanie było optymalne i efektywne. Oczywiście nie brakuje tutaj również możliwości planowania sprzątania, wyznaczania stref zakazanych i wielu innych inteligentnych funkcji.

Robot odkurzający Roborock S7 Max Ultra dostępny jest w przedsprzedaży trwającej od 15 do 21 czerwca. W tym czasie możemy kupić go w dużo niższej cenie – 4249 zł zamiast 5399 zł. Warto jednak pamiętać, że dostępnych jest jedynie 120 sztuk, więc trzeba się spieszyć. Dla 100 pierwszych zamówień zostały przygotowane atrakcyjne prezenty, dlatego, jeśli właśnie szukacie takiego urządzenia, nie ma co się dłużej zastanawiać.