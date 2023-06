Sigma 14 mm f/1.4 DG DN – nowy obiektyw nie tylko do astrofotografii

Specyfikacja

Konstrukcja obiektywu: 15 grup, 19 elementów (1 soczewka SLD, 3 soczewki FLD i 4 soczewki asferyczne)

Kąt widzenia: 114,2°

Liczba listków przysłony: 11 (przesłona zaokrąglona)

Minimalna przysłona: f/16

Minimalna odległość ogniskowania: 30 cm

Maksymalny współczynnik powiększenia: 1:11,9

Wymiary (średnica × długość): 101,4 mm × 149,9 mm

Waga: 1170 g

Kraj produkcji: Japonia

Mocowanie: L-Mount, Sony E

Sigma 14 mm f/1.4 DG DN – obiektyw do astrofotografii

Sigma 14 mm f/1.4 DG DN jest przeznaczonym do aparatów pełnoklatkowych i w tej chwili dzierży palmę pierwszeństwa jako najszerszy, wyposażony w autofocus obiektyw rektilinearny o wysokiej jasności. Konstrukcja optyczna jest dość skomplikowana: obiektyw zbudowany jest z 19 soczewek rozmieszczonych w 15 grupach – w tym z 4 soczewek asferycznych, 1 soczewki o bardzo niskiej dyspersji (SLD) i 3 soczewek ze szkła FLD o charakterystyce zbliżonej do fluorytu. Obiektyw przeznaczony jest w szczególności do astrofotografii, zatem szczególny nacisk położono na redukcję wszelkiego typu aberracji (chromatycznej i sferycznej) oraz komy, która mogłaby zniekształcać kształt gwiazd.

Obiektyw jest dość duży, waży 1170 g, warto jednak odnotować, że w zarówno waga jak i gabaryty nie uległy znaczącej zmianie w stosunku do poprzednika, czyli Sigmy 14 mm f/1.8 DG HSM. Aby ułatwić montaż na statywie szkło zostało wyposażone w odłączany łącznik statywowy zgodny ze standardem Arca Swiss. Ponieważ obiektyw przeznaczony jest do astrofotografii, przód został dostosowany do montażu ogrzewaczy, zapobiegających skraplaniu się wilgoci wewnątrz obiektywu. Obiektyw dostosowany został także do montażu tylnych filtrów arkuszowych (przedni dekielek może służyć do przechowywania dwóch filtrów, by były łatwo dostępne)

Sigma 14 mm f/1.4 DG DN wyposażona została w komplet manipulatorów do manualnej obsługi – przełącznik AF/MF, przełącznik kliku pierścienia przysłony oraz przycisk blokady ekspozycji. Korpus jest uszczelniony, przednia soczewka pokryta została warstwą hydro i oleofobową. Mechanizm nastawiania ostrości napędzany jest bardzo cichym liniowym silnikiem HLA, o wysokiej precyzji i szybkości.

Sugerowana cena detaliczna Sigmy 14 mm f/1.4 DG DN ustalona została na 7390 zł. Obiektyw trafi do sklepów 23 czerwca 2023 roku.

Zdjęcia przykładowe