Home Tech Starlink w Polsce – wszystko, co musisz wiedzieć. Zamontowaliśmy internet od Muska w środku lasu

Starlink w Polsce – wszystko, co musisz wiedzieć. Zamontowaliśmy internet od Muska w środku lasu

Starlink, czyli satelitarny internet od Space X (firmy Elona Muska) to w Polsce wciąż rzadkość. Po części ze względu na to, że nasz kraj jest stosunkowo dobrze pokryty zasięgiem tradycyjnej łączności sieciowej, a po części przez wzgląd na bardzo wysoki koszt internetu satelitarnego. W Polsce nadal są jednak miejsca, gdzie zasięg operatorów nie sięga, a Starlink wydaje się być najlepszą opcją, by temu zaradzić.