Przesyłanie danych z prędkością milionów połączeń internetowych. Światłowód posłużył do ustanowienia niesamowitego rekordu

Jej podstawę stanowi modulowana fala świetlna, która jest wykorzystywana do transmisji danych zamiast prądu elektrycznego. Kable światłowodowe są używane do tworzenia połączeń między centrami danych, naziemnymi stacjami satelitarnymi, wieżami telefonii komórkowej, a nawet całymi kontynentami. I choć pierwsze światłowody komunikacyjne zaprojektowano pod koniec lat 70. XX wieku (by w praktyce używać ich pod koniec kolejnej dekady) to w obecnej formie są one naprawdę zaawansowane.

Najlepszym tego potwierdzeniem są wyniki ostatnich starań naukowców, którzy wykorzystali kabel światłowodowy do ustanowienia rekordu w zakresie transmisji danych. Jak wynika z udostępnionych informacji, międzynarodowy zespół badawczy przesłał 1,7 petabita informacji na dystansie 67 kilometrów. Uzyskany wynik był równy wykorzystaniu 17 milionów szerokopasmowych połączeń internetowych NBN.

Użyte na potrzeby eksperymentu włókno składało się z 19 rdzeni i może być nie tylko stosowane bez poważniejszych zmian w obecnie dostępnej infrastrukturze, ale dodatkowo wykazuje niższe zużycie mocy w przeliczeniu na przesłany bit informacji. Wykorzystując technikę druku 3D naukowcy stworzyli układ scalony, który posłużył do dostarczania sygnałów do 19 pojedynczych rdzeni tworzących światłowód. W przypadku dotychczas stosowanych rozwiązań liczba tych rdzeni była ograniczona, co przekładało się na utratę większych ilości światła i spadek wydajności całego układu.

Światłowód wykorzystany przez autorów ostatnich badań przesłali 1,7 petabita danych na odległość 67 kilometrów

Dość powiedzieć, że położony w 1988 roku światłowód, znany jako TAT8, miał przepustowość 20 megabitów. Z kolei obecnie stosowany ma przepustowość 22 terabitów, co jest wynikiem ponad milion razy lepszym. A minęło przecież zaledwie kilkadziesiąt lat i inżynierowie pracujący nad dalszym rozwojem nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa.

Postęp w technologii światłowodowej jest zasługą między innymi autorów ostatnich badań. W skład międzynarodowego zespołu weszli naukowcy z Australii, Japonii, Holandii i Włoch. Wśród rozważanych wariantów znalazło się zwiększenie grubości włókien, lecz takie podejście ograniczyłoby elastyczność, jednocześnie zwiększając podatność światłowodu na uszkodzenia. Wykorzystanie dodatkowych włókien doprowadziłoby natomiast do wzrostu kosztów.

Trzeba więc było znaleźć złoty środek. Zwiększając liczbę rdzeni w pojedynczym włóknie do dziewiętnastu, badacze doprowadzili do przełomu, który powinien mieć przełożenie na wiele różnych dziedzin. Oczekuje się, iż opisywane rozwiązanie doprowadzi do rozmieszczania podmorskich kabli w ciągu najbliższych 5-10 lat i przełoży się na zastosowania dotyczące zarówno Ziemi, jak i przestrzeni kosmicznej.