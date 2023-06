Zabójczy dla wrogów i… przyjazny dla środowiska. Szwecja pokazała okręt nowej generacji

Dla Szwecji korwety typu Luleå będą podstawą działań morskich jako okręty zupełnie nowej generacji

Możliwości szwedzkiej marynarki wojennej zmierzają ku nowemu poziomowi doskonałości, jak potwierdza dążenie do wprowadzenia na służbę okrętów typu Luleå. Te mają stanowić trzon szwedzkiej floty nawodnej, zastępując starzejące się korwety typu Göteborg i Visby. Ta nowa generacja okrętów wojennych, które są niczym morskie niszczyciele, zapewni szwedzkiej marynarce wojennej najnowocześniejsze możliwości i innowacyjną technologię, gwarantując jej zdolność do skutecznego radzenia sobie z szerokim zakresem wyzwań morskich w nadchodzących latach.

Nowa klasa okrętów nawodnych została nazwana na cześć miasta Luleå, co jest hołdem dla silnych związków okrętu z regionem. Luleå jest bowiem położone w północnej części Szwecji, ma bogatą historię morską i jest domem dla głównej bazy szwedzkiej marynarki wojennej. Strategiczna lokalizacja i historyczne znaczenie miasta sprawiają, że jest to wręcz idealny wybór co do nazwy tego zaawansowanego okrętu wojennego, który zostanie zaprojektowany z naciskiem na modułowość, zapewniając możliwość dostosowywania się do zmieniających się zagrożeń i przyszłych postępów technologicznych.

Takie modułowe podejście do projektowania zapewni szwedzkiej marynarce wojennej elastyczność w integrowaniu nowych systemów i technologii, gdy staną się one dostępne, zapewniając, że typ Luleå pozostanie w czołówce zdolności marynarek wojennych innych krajów przez wiele lat. Oczekuje się, że oprócz imponujących systemów uzbrojenia, typ Luleå będzie posiadał szeroki zakres zaawansowanych możliwości, a w tym ulepszone czujniki, takie jak wielofunkcyjny radar i elektrooptyczny system kierowania ogniem, 76-milimetrowe działo główne, 16-komorowy pionowy system startowy dla pocisków przeciwlotniczych i przeciwokrętowych, system startowy torped, pokład i hangar dla helikopterów oraz różne czujniki i środki przeciwdziałania. Takie zestaw otwiera furtkę do realizowania różnorodnych misji, takich jak zwalczanie okrętów podwodnych, zwalczanie okrętów nawodnych i operacje bezpieczeństwa morskiego.

Co ciekawe, typ Luleå będzie priorytetowo traktować kwestie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, jako że Szwecja od dawna angażuje się w zmniejszanie swojego śladu węglowego i promowanie praktyk przyjaznych dla środowiska, a zaangażowanie to rozciąga się na operacje morskie. Statki będą wyposażone w zaawansowane, energooszczędne systemy, zmniejszające zużycie paliwa o 30% i emisje o 50% przy jednoczesnej gwarancji oferowania wysokiej wydajności. Samo dążenie do wprowadzenia okrętów typu Luleå na służbę stanowi znaczącą inwestycję w szwedzki przemysł obronny i zapewnia impuls dla krajowego sektora stoczniowego.

Korweta typu Visby

Oczekuje się, że projekt stworzy 2000 miejsc pracy i wygeneruje 10 miliardów SEK wzrostu gospodarczego, dodatkowo wzmacniając szwedzką bazę przemysłową i wiedzę technologiczną. Aktualnie projekt tego typu dopiero co przechodzi z fazy projektowania i rozwoju do budowy i rozmieszczenia, ale pewne jest, że dzięki tym nowym okrętom nawodnym szwedzka marynarka wojenna będzie posiadać nowoczesną i wszechstronną flotę zdolną do ochrony interesów narodowych, przyczyniania się do międzynarodowych wysiłków na rzecz bezpieczeństwa oraz uczestniczenia w wielonarodowych ćwiczeniach i operacjach morskich.

