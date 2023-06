Te smartfony Samsunga nie dostaną Androida 14. Sprawdź, czy Twój też jest na liście

Wielkimi krokami zbliżamy się do premiery Androida 14, co oznacza, że także poszczególni producenci smartfonów zaczną niedługo później wydawać nowe wersje swojego oprogramowania opartego na tym od Google’a. Jak zwykle w takim wypadku, zaczynamy zastanawiać się, które smartfony będą jeszcze łapać się na aktualizację, a które niestety będą musiały zadowolić się starszym Androidem. Jak to więc będzie wyglądało w przypadku urządzeń Samsunga?

Samsung już jakiś czas temu zdecydował się najpierw na zmianę polityki wsparcia oprogramowania. Z dwóch lat zrobiły się trzy, a potem nawet cztery lata aktualizacji, dzięki czemu południowokoreański gigant może pochwalić się, że jego smartfony mają najdłuższe wsparcie wśród wszystkich modeli z Androidem. Najdłuższe nie oznacza jednak wieczne. Dodatkowo warto też pamiętać, że polityka czterech głównych aktualizacji systemu obowiązuje dopiero od serii Galaxy S21, modeli Galaxy A33, Galaxy A53, Galaxy A73 i nowszych. Urządzenia debiutujące wcześniej mają więc krótsze wsparcie.

Które urządzenia Samsunga nie dostaną Androida 14 z One UI 6.0?

Trwają intensywne prace nad nową wersją One UI, autorskiej nakładki Samsunga opartej na niewydanym jeszcze Androidzie. Będzie to ogromna aktualizacja, która trafi tylko do najnowszych modeli producenta jeszcze w tym roku. Poniżej mamy dla was listę urządzeń, które wypadają z harmonogramu, zatrzymując się na Androidzie 13 z One UI 5:

Galaxy S10 Lite

Seria Galaxy S20 (w tym Galaxy S20 FE)

Galaxy Note 10 Lite

Seria Galaxy Note 20

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy A22 (LTE/5G)

Galaxy A32 (LTE/5G)

Galaxy A51

Galaxy A71

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Na liście znalazły się zarówno smartfony, jak i tablety. Jak możecie również zauważyć, z „łask” wypadła też pierwsza generacja Galaxy Z Flip oraz Galaxy Z Fold 2, które debiutowały we wrześniu 2020 roku. Na szczęście fakt, że te urządzenia nie będą otrzymywać już nowego Androida wcale nie oznacza, że są one do wywalenia. Samsung jeszcze przez jakiś czas będzie wspierał je aktualizacjami bezpieczeństwa, więc bez przeszkód i w pełni bezpiecznie można z nich dalej korzystać.

Właściciele nowszych modeli powinni natomiast szykować się na nadchodzącą aktualizacji Androida i One UI. Samsung na razie nie ujawnił żadnego harmonogramu, ale mówi się, że pierwsze urządzenia – tegoroczna flagowa seria Galaxy S23, a po niej Galaxy S22 i nowe składaki – dostaną uaktualnienie jeszcze w tym roku.