Trwają Intel Gamer Days – promocje, rabaty i więcej promocji

Intel Game Days – co można kupić w promocji?

Promocyjne ceny w ramach Intel Gamer Days obowiązują do 30 czerwca 2023 roku. Wbrew nazwie nie są to promocje skierowane wyłącznie dla graczy, ale już faktem jest, że chodzi o sprzęt marki Intel. W niższej cenie znajdziecie wszystko to, co jest związane z rynkowym gigantem.

Promocja Intel Gamer Days obejmuje:

procesory z rodziny Intel Core,

laptopy,

gotowe komputery PC,

procesory w zestawie z kartą graficzną Intel Arc,

procesory w zestawie z płytą główną.

Listę wszystkich przecenionych urządzeń znajdziecie m.in. w sklepie Komputronik.

Czy warto? Powiedzmy sobie szczerze, nie ma złego czasu na wymianę podzespołów w komputerze, więc każda okazja jest dobra. A jeśli można to zrobić w niższej cenie, to zdecydowanie nie trzeba się nad tym dwa razy zastanawiać.

Wśród ciekawych ofert warto zwrócić uwagę na procesory Intel Core i5-13600K lub 13600KF. Dostępne są w niższych cenach, a w naszych testach wypadły w grach nawet lepiej niż model z oznaczeniem 12900K. Są to również konstrukcje, które mają naprawdę spory potencjał na podkręcanie. Można go wykorzystać łącząc je z płytą główną ASRock Z690 lub Z790. Przy takim połączeniu możecie również liczyć na obniżki i warto taki procesor zakupić w zestawie ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI D4 (tutaj nasz test) jeśli zależy Wam na pamięciach DDR4 lub Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX jeśli na DDR5 (test nasz test). Oczywiście opcji do wyboru jest znacznie więcej i możecie dobrać nawet Z790 Taichi, czyli płytę z najwyższej półki. Promocyjne połączenie dotyczy również procesorów Intel Core i7-13700K czy 13700KF – w zestawie z płytą zapłacicie znacznie mniej niż zwykle, a sam procesor jest jednym z najlepszych wyborów w cenie poniżej 2000 zł.

Możecie również połączyć oba procesory z kartą Intel ARC A750 8GB Limited Edition. Nie jest to model z najwyższej półki, ale jeśli gracie okazjonalnie bądź w tytuły niewymagającej sporej mocy, to grafika powinna Was zadowolić. Jednakże jeszcze większy sens ma wykorzystanie promocji do budowy taniego PC do gier – połączenie wspomnianej grafiki oraz procesora Intel Core i5-12600K (co ciekawe jest tańszy niż 12600KF) nie będzie drogie, a zapewni dobrą podstawę pod tańszy komputer dla gracza.

Gra Nightingale za darmo!

Do wybranych ofert możecie dodatkowo otrzymać w prezencie przedpremierowy dostęp do gry Nightingale. To unikatowe połączenie elementów, na które do tej pory nikt się nie zdecydował. Z jednej strony mamy bardzo popularny w ostatnich latach gatunek survival w dużym, otwartym świecie. Nie jest to świat byle jaki, bo mówimy o świecie bajkowym, utrzymanym w szalonym, steampunkowym klimacie. Grę obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby, a przedstawiony świat możemy przemierzać samodzielnie lub innymi graczami. Jeśli to dla Was zbyt słaba zachęta to dodajmy do tego informację, że szef studia Infexion Games był generalnym menadżerem BioWare i ma na swoim koncie takie tytuły jak Mass Effect i Dragon Age.