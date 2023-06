Twój Apple Watch zmieni się nie do poznania. WatchOS 10 ocieka nowościami

Apple Watch z watchOS 10 – w końcu z odświeżonym interfejsem

Jedną z ważniejszych nowości w watchOS 10 jest postawienie na znacznie bogatszą prezentację danych niż dotychczas, bez konieczności przełączania się między aplikacjami. Służy do tego nowy inteligentny stos, dzięki któremu użytkownik otrzymuje dostęp do widżetów pokazujących najważniejsze informacje w zasadzie wprost z tarczy zegara, po pokręceniu koronką. Widżety wyglądają ładnie i są dokładnie tym, czego trzeba by ułatwić interakcję z działającymi aplikacjami.

Kolejnymi nowościami watchOS 10 są rozszerzone treningi – miłośnicy jazdy na rowerze mają możliwość nawiązywania łączności za pośrednictwem Bluetooth z montowanymi wprost na pojeździe czujnikami kadencji, miernikami mocy, prędkości etc, włączania informacji z nich do rejestrowanego treningu i pokazywania informacji wprost na zegarku. Swego rodzaju przełomem jest połączenie na żywo podczas treningu między zegarkiem, a iPhone’em – informacje o aktualnej aktywności wyświetlane są jako wydarzenie na żywo w formie widżetu, a po kliknięciu wszystkie informacje można będzie obejrzeć wygodnie na pełnym ekranie – po zamontowaniu smartfonu na uchwycie rowerowym zamieni się on w pełnoprawny komputer rowerowy. Rozszerzone algorytmy są w stanie oszacować najwyższą moc, jaką kolarz jest w stanie utrzymać przez godzinę (funkcjonalna moc progowa, FTP).

Sporo nowości otrzymają także miłośnicy górskich wędrówek – podczas marszu rejestrowany będzie ostatni punkt zasięgu sieci komórkowej naszego operatora oraz ostatni punkt, w którym dostępny jest zasięg dla połączeń alarmowych (operator jest tu bez znaczenia), zwiększając bezpieczeństwo w górach. Rejestrowane będą dane z wysokościomierza, a wizualizacje trasy będą pokazywały także różnice w wysokości. W Polsce na razie obejdziemy się smakiem, jeśli chodzi o kolejną nowość, czyli konturowe mapy topograficzne – te będą początkowo dostępne tylko w USA. Szkoda, bo taka funkcja byłaby bardzo przydatna. Póki co jednak skazani będziemy na aplikacje firm trzecich, niestety niekoniecznie dobrze zintegrowane z zegarkiem.

Apple Watch będzie monitorował zdrowie psychiczne

Aplikacja Uważność, która służyła do tej pory do ćwiczeń oddechowych i medytacyjnych w watchOS 10 otrzyma nowe narzędzia współpracujące z aplikacją Zdrowie na iOS, służące do poprawy kondycji psychicznej i redukcji stresu. Wziąwszy pod uwagę fakt, że depresja staje się powoli chorobą cywilizacyjną jest to bardzo pożądana i pożyteczna zmiana. Program pozwoli na rejestrowanie nastroju i chwilowych odczuć, a w powiązaniu z danymi ze smartfonu pozwoli na dokładniejszy monitoring, który przyda się do ewentualnego kontaktu z lekarzem.

Kolejną nowością zdrowotną jest tzw. zdrowie wzroku. Nazwa jest nieco zwodnicza, watchOS 10 bowiem w żaden sposób nie jest w stanie zebrać informacji na temat stanu naszych oczu – jej działanie obliczone jest na monitorowanie czasu aktywności dziecka wyposażonego w Apple Watch w naturalnym oświetleniu.

Aplikacja Leki, która przypomina o konieczności przyjęcia o określonej godzinie niezbędnych medykamentów doczekała się pożytecznego udoskonalenia – jeśli nie zarejestrujemy faktu ich przyjęcia, to po 30 minutach otrzymamy przypomnienie. Jako użytkownik tej funkcji przyznaję, że wielokrotnie zdarzało mi się zapomnieć o lekach, takie przypomnienie zatem będzie bardzo przydatnym drobiazgiem.

Ile z nowości z watchOS 10 wymagać będzie nowego sprzętu?

Lista nowości jest oczywiście dłuższa. Programistów aplikacji ucieszą odświeżone API, dające dostęp do większej ilości danych. Użytkownicy jak ja docenią odświeżony sposób nawigacji, który wygląda zdecydowanie bardziej świeżo – i naprawdę nie jest istotne, że u innych producentów smartwatchy już podobne rzeczy widzieliśmy. Nowy watchOS 10 to także odświeżone aplikacje: Pogoda, Giełda, Dom, Mapy, Wiadomości i Zegary prezentują więcej informacji i lepiej wykorzystują dostępną powierzchnię ekranu. Pozostaje tylko pytanie, ile z tych nowości będzie wymagało zupełnie nowego zegarka (którego premierę zobaczymy zapewne jak zwykle we wrześniu), a ile zostanie udostępniona użytkownikom starszych modeli?