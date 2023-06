Wojna na kodach. Oto jak Ukraina zyskuje przewagę nad Rosją bez wystrzelenia choć jednego pocisku

Ukraina ma asa w rękawie. Wojna jest dla Ukraińców okazją do sprawdzenia swoich poczynań w wirtualnym świecie

Amerykańska firma technologiczna Battlespace Simulations (BSI) zaprezentowała swoją najnowszą innowację w postaci Armor for MACE. To narzędzie w formie aplikacji zostało zaprojektowane w celu zwiększenia możliwości oprogramowania symulacyjnego Modern Air Combat Environment (MACE), jako że wprowadza zaawansowane funkcje, które umożliwiają symulowanie realistycznych scenariuszy walki powietrznej z wysoką wiernością i wciągającą wizualizacją. Oprogramowanie zapewnia również dogłębną analizę i informacje zwrotne, umożliwiając użytkownikom optymalizację taktyki i strategii.

Warto podkreślić, że MACE jest już od lat podstawą szkoleń wojskowych i jest doskonale znany z realistycznych scenariuszy walki powietrznej. Jednak BSI Armor for MACE przenosi tę symulację na nowy poziom, integrując najnowocześniejszą technologię w celu rozszerzenia środowiska szkoleniowego. Wykorzystując silnik gry Unity, Armor for MACE oferuje różne tryby wizualizacji, a w tym widok ekranu, rzeczywistość wirtualną i rzeczywistość rozszerzoną (firma ma też w planach wprowadzenie obsługi rzeczywistości mieszanej). Tryby te pozwalają użytkownikom obserwować, ćwiczyć i analizować scenariusze walki powietrznej w bardzo wciągający i realistyczny sposób, ale to tylko wierzchołek góry lodowej możliwości MACE.

Oprogramowanie zapewnia szereg funkcji niezbędnych do kompleksowego szkolenia i oceny. Etykiety danych, szlaki, strefy zagrożenia, strefy zaangażowania broni, dynamiczne ryzyko trasy w stosunku do zagrożenia, wiązki radarowe i efekty zagłuszania wzbogacają doświadczenie symulacji, zapewniając, że uczestnicy szkolenia są narażeni na złożoność, którą napotkają w rzeczywistym świecie już na froncie. Jedną z najważniejszych cech Armor for MACE jest możliwość wizualizacji wiązek radarowych i efektów zagłuszania, a więc unikalna dla systemu funkcja, która ma kluczowe znaczenie dla realistycznej symulacji wojny elektronicznej, bo pozwala zobaczyć, jak czujniki i środki zaradcze oddziałują z systemami elektronicznymi wroga. Dlatego właśnie tak ważne jest, aby doskonale znać możliwości wrogiego sprzętu, bo każdy ułamek wiedzy jest w stanie nakarmić taki system i uczynić go jeszcze skuteczniejszym.

Jednym z godnych uwagi aspektów Armor for MACE jest jego zdolność do płynnej integracji z fizycznymi środowiskami treningowymi. Poprzez skalowanie syntetycznego środowiska w celu dopasowania do dostępnej przestrzeni fizycznej, oprogramowanie wypełnia lukę między symulowanym a rzeczywistym treningiem. Użytkownicy mogą na przykład korzystać z trybu rzeczywistości rozszerzonej, aby nakładać syntetyczne elementy na swoje rzeczywiste otoczenie, tworząc środowisko rzeczywistości mieszanej, które zwiększa ich świadomość sytuacyjną oraz ogólną immersję.

Armor for MACE obsługuje wiele platform i domen, zapewniając kompatybilność z różnymi systemami szkoleniowymi i rozszerzając potencjalny wpływ na różne gałęzie wojska. Może na dodatek zmniejszyć koszty i czas szkolenia, zapewniając elastyczne i skalowalne środowisko symulacyjne, które można dostosować do różnych potrzeb i scenariuszy. Co ciekawe, ukraińskie siły zbrojne już przyjęły Armor for MACE, wykorzystując go szeroko w swoich programach szkoleniowych i otwierając sobie wyjątkowe możliwości szkolenia w walce powietrznej, umożliwiając załogom szkolenie i przygotowanie się do wyzwań współczesnej wojny z niezrównanym realizmem.

