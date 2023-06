Home Lokowanie produktu USB-C to wtyczka, która zmieniła rynek

USB-C to dla niektórych wtyczka, opcjonalnie gniazdko. A ja powiem Wam, że to rewolucja, z której już za chwilę będziemy korzystać wszyscy. A tylko od nas zależy, czy wykorzystamy ją we właściwy sposób. Bo choć dzisiaj USB-C dosłownie nas otacza, to nie zawsze jesteśmy w stanie wykorzystać pełnię możliwości tego standardu, często wyłącznie z własnej winy.