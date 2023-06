Pora odejść z uniwersytetu YouTube’a. Na tej platformie nauczysz się szybciej i lepiej

Za korzystaniem z platformy Videopoint przemawia na wstępie fakt jej przynależności do grupy Helion, polskiego wydawnictwa o ugruntowanej pozycji na rodzimym rynku. Dla wielu użytkowników będzie to na pewno bezpieczniejsza alternatywa, ze względu na łatwość kontaktu (na stronie jest LiveChat). Oczywiście zdecydowana większość treści w serwisie dostępna jest w języku polskim, z uwzględnieniem charakterystyki lokalnego rynku. W przypadku treści oferowanych na YouTubie nie mamy już takiej 100-procentowej pewności (nie wspominając o kontakcie z producentem kursu). Nie oceniajmy jednak książki po samej okładce i zajrzyjmy do środka.

Które kursy Videopoint są szczególnie warte uwagi?

Wbrew temu co może nam się wydawać, platforma Videopoint nie jest nastawiona wyłącznie na tematy związane z technologiami dla programistów. Owszem, znajdziemy tam mnóstwo treści związanych m.in. z programowaniem, sieciami, systemami operacyjnymi, testowaniem oprogramowania czy projektowaniem stron WWW. W katalogu nie brakuje też jednak tematów bardziej uniwersalnych, związanych chociażby z szeroko pojętym rozwojem osobistym, biznesem i ekonomią, marketingiem, a nawet fundamentalnymi naukami, takimi jak matematyka. Dobrą wiadomością dla rodziców jest obecność sekcji przeznaczonej dla dzieci.

Videopoint stawia nie tylko na budowanie kompetencji cyfrowych. Niech za przykład posłużą kursy skierowane do najmłodszych, wśród których znajdziemy m.in naukę gry w szachy, która rozwija kreatywne myślenie, poprawia koncentrację i pozytywnie wpływa na rozwój intelektualny młodego człowieka. Poza informatyczny charakter kursów platforma wychodzi również w zakresie rozwoju kompetencji osobistych. We współczesnym świecie znajomość języka angielskiego wydaje się nieodzowna, zatem dodatkowo cieszy obecność tego typu treści w serwisie. Warto zwrócić uwagę, że na każdej stronie kursu możemy zapoznać się nie tylko z tekstową zawartością szkolenia, ale zobaczyć również wideo (przykładową lekcję lub wprowadzenie) i to zanim zdecydujemy się na zakup.

Wracając do tematu nowych technologii Videopoint dostarcza masy cennej wiedzy o aktualnych zagadnieniach, takich jak chociażby konteneryzacja oprogramowania. Nie zabrakło też solidnego wprowadzenia do obsługi Linuksa. Niektóre z kursów zostały połączone w zestawy, które w bardziej kompleksowy sposób łączą ze sobą zbliżone zagadnienia i przy okazji kosztują nieco mniej w pakiecie. Samo wideo to nie wszystko. Do niektórych treści dołączony jest również kod źródłowy oraz dodatkowe materiały w postaci chociażby ebooka. Wszystko w formie wygodnej do pobrania paczki.

Tryb offline, certyfikaty i bonusy

Na szczęście kursów dostępnych w ramach Videopoint nie trzeba przechodzić w trybie online. Każdy produkt zakupiony na platformie można pobrać ze swojego konta i przerabiać w swoim tempie i co ważniejsze, również w trybie offline. Czas wakacji sprzyja wyjazdom, które można połączyć z nauką na łonie natury. Wystarczy więc laptop lub tablet i już można się skupić na przyswajaniu wiedzy bez konieczności stałego połączenia z internetem. Trudno byłoby takie rozwiązanie zastosować w sytuacji treści oferowanych przez YouTube albo inną platformę online zapewniającą hosting wideo.

Dodatkowe potwierdzenie umiejętności zdobytych po ukończeniu kursu mogą stanowić certyfikaty Videopoint, których otrzymanie wymaga zaliczenia testu. Jest on przygotowywany w oparciu o wiedzę zdobytą w trakcie danego szkolenia. Jeśli uda nam się taki test zaliczyć, certyfikat w formie pliku PDF będzie czekać do pobrania na koncie użytkownika serwisu. Za sam certyfikat nie trzeba dodatkowo płacić. Nie trzeba mieć też obaw, jeśli nie zaliczymy testu za pierwszym podejściem. Można do niego podchodzić wiele razy (w końcu najwięcej zazwyczaj uczymy się na porażkach). Jeśli właśnie jesteście na etapie poszukiwania pracy, taki dokument może pomóc.

Co jest teraz na topie w sektorze IT? Na pewno Python i zagadnienia związane z analizą danych. A co z generatywną sztuczną inteligencją, o której tyle się ostatnio mówi i pisze? Jeśli chcecie nauczyć się nieco więcej na temat ChatGPT, to zdecydowanie dobrze trafiliście. Obecnie Videopoint ma w swojej bibliotece ponad 400 kursów, na które składa się blisko 2200 godzin nagrań wideo. Każdy zakup jest premiowany punktami KADR, które można potem wymieniać na atrakcyjne rabaty.

Po założeniu bezpłatnego konta na platformie Videopoint warto zajrzeć od razu do panelu Odkodowane lekcje. Znajdziemy tam bowiem dostępne całkowicie za darmo fragmenty różnych kursów, które pozwolą nam lepiej zorientować się w zawartości i sposobie prowadzenia szkolenia w danym temacie. Korzystanie z platformy nie wymaga instalacji jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania. Wszystko odbywa się z poziomu standardowej przeglądarki internetowej. Warto docenić możliwość włączenia trybu ciemnego w odtwarzaczu na stronie, co może mieć znaczenie dla osób, które wolą uczyć się wieczorami i preferują mniej światła z ekranu monitora lub wyświetlacza w tablecie. Poniżej odtwarzacza znajdziemy też dodatkową sekcję na prywatne notatki.

Videopoint jest już z nami 8 lat. Z okazji urodzin platforma sypie promocjami

W środę 14 czerwca 2023 roku platforma Videopoint obchodzi 8. rocznicę swojej działalności. Z tej okazji szykuje się potężna promocja trwająca aż pięć dni i obejmująca swoim zasięgiem poważne obniżki kilkuset pozycji z obszernej biblioteki. Ceny niektórych kursów zostały obniżone do rekordowo niskiego poziomu wynoszącego zaledwie 8,88 zł. W większości przypadków obniżki sięgają poziomu kilkudziesięciu procent pierwotnej ceny. Wydaje się to znakomitą okazja, aby dołączyć do grona użytkowników serwisu. Na dobry początek możemy też zgarnąć prezent w postaci jednego bezpłatnego kursu.