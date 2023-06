Możesz już edytować wysłane wiadomości na WhatsAppie. O ile będziesz wystarczająco szybki

WhatsApp pozwoli na edycję wiadomości

Opcja edycji wysłanych wiadomości to bardzo przydatna sprawa. Chyba każdemu (i to nie raz) zdarzyło się wysłać wiadomość z błędem lub literówką. To dość codzienne przypadki i zwykle, gdy np. piszemy ze znajomymi, na drobny błąd nikt nie zwraca uwagi. Bywa jednak tak, że za pośrednictwem komunikatora załatwiamy sprawy bardziej biznesowe, a wówczas źle napisany wyraz po prostu działa na naszą niekorzyść, a błąd w adresie do wysyłki może sprawić nie lada problemy. Czasem jest też tak, że złożymy na chacie jakąś deklarację i kiedy dłużej o tym pomyślimy, dochodzimy do wniosku, że jednak nie chcemy tego robić. Właśnie w takich przypadkach możliwość edytowania wiadomości bardzo się przydaje.

Użytkownicy WhatsAppa długo prosili Metę o tę funkcję i w końcu się doczekali. Jak donosi serwis WABetaInfo, wybrane osoby mogą już testować edycję wiadomości. Na razie jest to dość ograniczona grupa, a na dodatek edycja dostępna jest tylko w komputerowej wersji komunikatora. Jednak dzięki temu wiemy już, że firma postanowiła nałożyć pewne ograniczenia – słuszne zresztą.

Żeby nie doprowadzać do kłopotliwych sytuacji, gdy możemy edytować sobie stare wiadomości i wprowadzać innych w błąd, WhatsApp postanowił wprowadzić ograniczenie czasowe. Wszystkie ewentualne poprawki musimy zrobić przed upływem 15 minut od wysłania wiadomości, co wydaje się odpowiednio długim czasem na dokonanie zmian. Po jego upływie jedyne, co nam pozostanie, by ukryć swój błąd lub wycofać swoje słowa, to stare, dobre usunięcie wiadomości z czatu.

Jak już wspomniałam, nowość testowana jest na razie tylko w WhatsAppie na komputery, ale można się spodziewać, że docelowo będzie też dostępna na smartfonach. I tutaj ważna uwaga, bo komunikator od jakiegoś czasu pozwala nam na swobodne przełączanie się pomiędzy urządzeniami, dlatego trzeba pamiętać, że edytować wiadomości możemy tylko z tego urządzenia, na którym ta została wysłana. Jeśli pisaliśmy na komputerze, tam też musimy dokonać zmian.

Nad czym jeszcze pracuje WhatsApp?

Warto przy okazji wspomnieć, że możliwość edytowania wysłanych wiadomości nie jest jedyną nowością, jaką właśnie testuje WhatsApp. Wygląda na to, że firma na raz pracuje nad wdrożeniem kilku długo wyczekiwanych funkcji. Jak podaje WABetaInfo, w fazie rozwoju jest jeszcze opcja dodania wielu kont do jednego urządzenia. Na razie przeznaczona jest ona dla użytkowników WhatsApp Business, ale serwis odkrył w kodzie, że standardowa wersja komunikatora również ją dostanie.

To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy dysponują więcej niż jednym kontem. Dzięki temu bez problemu będziemy mogli zarządzać nimi z poziomu jednego urządzenia, a nie tak jak dotychczas – z kilku. Z pewnością przyda się to osobom, które oprócz prywatnego konta, mają też te służbowe, bo kiedy funkcja trafi do stabilnej wersji aplikacji, obsługa wiadomości i połączeń będzie na nich bajecznie prosta. Na dodatek może to zapobiec różnym pomyłkom, które mogą się zdarzyć, gdy w pośpiechu chcemy komuś odpisać i sięgniemy nie po ten telefon, po który powinniśmy. Tutaj wszystko będzie odpowiednio czytelne, by uniknąć takich błędów.

Obie nowości są w fazie rozwoju i nie wiadomo jeszcze, kiedy trafią do stabilnej wersji WhatsAppa. Musimy też pamiętać, że samo testowanie tych funkcji nie jest jeszcze równoznaczne z tym, że obie zostaną wprowadzone dla wszystkich. Mam jednak nadzieję, że w tym przypadku nie pojawią się żadne problemy i już wkrótce będziemy mogli korzystać z tych długo wyczekiwanych opcji.