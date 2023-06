Jedziesz na festiwal? Zabieranie ze sobą iPhone’a może nie być najlepszym pomysłem

Wykrywanie wypadków na iPhone’ach i Apple Watch może uratować życie, ale…

iPhone’y 14 i najnowsze Apple Watch wyposażone zostały w funkcję wykrywania wypadków samochodowych. Podobnie jak w przypadku wykrywania upadków, może być to jedna z tych funkcjonalności, która niejednej osobie uratuje życie. Kiedy urządzenie wykryje poważny wypadek samochodowy, wyświetli na ekranie alert, a jeśli w ciągu 20 sekund go nie anulujemy, wówczas połączy się z numerem alarmowym. Służby ratownicze usłyszą specjalnie przygotowany komunikat informujący o tym, że doszło do wypadku samochodowego, podając również naszą lokalizację i przybliżony promień poszukiwań.

Tak działanie funkcji opisuje Apple:

Dzięki nowemu, dwurdzeniowemu akcelerometrowi zdolnemu do wykrywania pomiarów przeciążenia do 256Gs i nowemu żyroskopowi o wysokim zakresie dynamiki, funkcja Wykrywania wypadków na iPhonie może teraz wykryć poważny wypadek samochodowy i automatycznie zadzwonić do służb ratunkowych, gdy użytkownik jest nieprzytomny lub nie może dotrzeć do swojego iPhone’a. Możliwości te opierają się na istniejących komponentach, takich jak barometr, który może teraz wykrywać zmiany ciśnienia w kabinie, GPS jako dodatkowy sygnał wejściowy dla zmian prędkości oraz mikrofon, który może rozpoznawać głośne dźwięki typowe dla poważnych wypadków samochodowych. Zaawansowane algorytmy ruchu zaprojektowane przez Apple, wytrenowane na podstawie ponad miliona godzin rzeczywistych danych dotyczących jazdy i wypadków, zapewniają jeszcze większą dokładność.

Problem w tym, że najwyraźniej urządzenia Apple nie do końca są w stanie odróżnić wypadku samochodowego… od dobrej zabawy, czego dowodem są wydarzenia na niedawnym festiwalu muzycznym Bonnaroo w Tennessee w USA. Odbywająca się w zeszły weekend impreza przyciągnęła przeszło 80 tys. osób, wśród których znalazło się całkiem sporo posiadaczy iPhone’ów 14 i nowych Apple Watch. Na tyle dużo, by spowodować aż pięciokrotny wzrost fałszywych telefonów alarmowych na numer 911 (w porównaniu z poprzednimi edycjami festiwalu).

Scott LeDec, dyrektor centrum komunikacji 911 w lokalnym hrabstwie, wyjaśnił w rozmowie z serwisem informacyjnym WKRN, że wszystkiemu winna była wspomniana wyżej funkcja wykrywania wypadku. Pomimo dotychczasowych ulepszeń, Apple’owi nadal nie udało się wyeliminować pomyłek tego typu. Ratownicy skontaktowali się z firmą, która od razu zasugerowała wysłanie inżynierów na festiwal, aby pomogli w zarządzaniu sytuacją i zdiagnozowaniu problemu, ale ostatecznie wszystko udało się załatwić drogą telefoniczną. Lokalna policja ruszyła natomiast w tłum i zachęcała festiwalowiczów do wyłączenia funkcji wykrywania wypadków. Bardzo szybko widać było efekt, bo jak twierdzi LeDec, liczba fałszywych połączeń zmniejszyła się o 40-60 procent.

Zaczyna się lato i zapewne wielu z was będzie w tym czasie brało udział w koncertach i festiwalach. Jeśli więc posiadacie najnowsze iPhone’y i/lub Apple Watch z funkcją wykrywania wypadku – wyłączcie tę opcję przed rozpoczęciem zabawy. Co prawda system wyświetla alert, jednak bądźmy szczerzy, kto tańcząc i bawiąc się, będzie zwracał uwagę na to, co wyświetla mu się na zegarku czy ekranie telefonu schowanego w kieszeni? Takie fałszywe połączenia na numery alarmowe to nie tylko problem dla samych służb, ale przede wszystkim utrudnienie dla osób, które realnie potrzebują pomocy. Kiedy nasz telefon będzie wysyłał fałszywe zawiadomienia, ktoś, kto naprawdę uległ wypadkowi, może stracić możliwość uzyskania pomocy. Tak samo w sytuacji, gdy ratownicy będą jechali na miejsce fałszywego wezwania i nie dotrą na czas tam, gdzie rzeczywiście powinni się znaleźć.

Funkcję wykrywania wypadków na iPhone’ach 14 znajdziecie w Ustawieniach, w sekcji Alarmowe SOS. W przypadku Apple Watch również należy wejść w Ustawienia, a następnie przejść do ekranu SOS, gdzie znajdziemy opcję Wykrywanie wypadków. Pamiętajcie tylko, by po koncercie czy festiwalu z powrotem ją uruchomić.