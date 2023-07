Google po raz kolejny idzie w ślady Apple’a. Android 14 obsłuży łączność satelitarną

Android 14 ze świetną nowością. Przyda się podczas podróży w dzikie ostępy

Choć infrastruktura telekomunikacyjna wciąż się rozwija, nadal możemy natrafić na miejsca, gdzie zasięg jest mocno ograniczony lub wcale go nie ma. Nie trzeba nawet szukać daleko – wycieczka do lasu, na wieś albo w góry i już możemy zauważyć, jak zasięg naszego telefonu gwałtownie spada. W takich miejscach nie ma też zasięgu Wi-Fi, co w sytuacjach kryzysowych może być wręcz niebezpieczne. Apple rozwiązał ten problem w ubiegłym roku, wyposażając iPhone’y 14 w funkcję Alarmowe SOS przez satelitę.

Dzięki tej opcji można wysłać alarmową wiadomość do służb ratowniczych, które dostaną informację o naszej sytuacji, a jeśli wyrazimy na to zgodę również kartę medyczną i kontakty alarmowe (jeżeli zostały skonfigurowane). Oprócz tego zostanie udostępniona też lokalizacja, poziom naładowania akumulatora i udzielone przez nas odpowiedzi na kwestionariusz alarmowy. Już nie raz słyszeliśmy, jak ta funkcja uratowała komuś życie w kryzysowej sytuacji pokazując, że jest to ulepszenie, które powinno być dostępne nie tylko na iPhone’ach.

Trudno więc się dziwić, że Huawei poszedł w ślady Apple’a, wyposażając w łączność satelitarną modele z serii Mate 50 i P60, jednak w tym wypadku dla nas to tylko element specyfikacji, z którego nie mamy szansy skorzystać. Dostępność łączności satelitarnej na smartfonach Huawei ograniczona została tylko do Chin. Dlatego obecnie, jeśli ktoś często przebywa w miejscach bez zasięgu lub z utrudnionym do niego dostępem, wybór urządzenia z łącznością satelitarną ogranicza się w zasadzie jedynie do iPhone’ów, co jednak wkrótce się zmieni.

Wedle najnowszych doniesień, smartfony z Androidem także będą w stanie wysyłać SMS-y przez satelitę. Taką nowość przyniesie już Android 14 i chociaż przeciek tego nie precyzuje, zapewne chodzi o funkcję analogiczną do tej, którą obecnie oferuje Apple. Raczej trudno oczekiwać, że Google pozwoli nam na wysyłanie dowolnych wiadomości za pośrednictwem satelity, choć oczywiście mogę się mylić. Na razie nie znamy wielu szczegółów na temat działania tej technologii, więc możemy jedynie spekulować. Trudno też powiedzieć, czy będzie to jedynie komunikacja jednokierunkowa, czy może będzie można również w ten sposób odbierać wiadomości.

Choć Google lubi zachowywać tego typu ulepszenia jako ekskluzywne funkcje dla smartfonów Pixel, w tym wypadku nie będzie ona ograniczona tylko do flagowców producenta, takich jak nadchodzące Pixele 8. Obsługę łączności satelitarnej dostaną też smartfony Galaxy od Samsunga, bo sama funkcja zostanie wbudowana w Androida 14. Warto jednak zaznaczyć, że do jej działania będzie konieczne wsparcie sprzętowe, a nie tylko samo oprogramowanie. Jeśli więc liczyliście, że wasz starszy smartfon będzie mógł obsługiwać tę nowość, to mamy dla was złą wiadomość. Nawet modele z tegorocznej serii Galaxy S23 nie obsługują łączności satelitarnej i spodziewamy się, że taka opcja pojawi się dopiero na pokładzie modeli Galaxy S24.

Tak czy inaczej, Android 14 wprowadzi świetne ulepszenie, z którego z pewnością producenci smartfonów będą korzystać. Sama funkcja będzie natomiast bardzo przydatna, zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia życia, choć nie tylko, jeśli Google zdecyduje się nie ograniczać jej jedynie do zastosowań alarmowych.