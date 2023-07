Co wybrać – praca w start-upie, średniej firmie czy w korporacji?

Niezależnie, czy szukamy pracy w IT po raz pierwszy, czy jest to już któryś raz z kolei, zawsze chcemy trafić w miejsce, w którym będzie nam się dobrze pracowało. Na to wpływa bardzo wiele czynników, takich jak zarobki, atmosfera, zajmowane stanowisko i wiele, wiele innych. Większość osób szuka też firmy, w której chcieliby zostać na dłużej, a to z kolei uzależnione jest od możliwości rozwoju i perspektyw awansu. Idealne miejsce pracy… cóż, nie istnieje, a nawet jeśli, to jest bardzo trudne do znalezienia.

Z drugiej też strony, taka „idealna praca” to sprawa bardzo indywidualna. Dla jednych ciągłe wyzwania mogą być istną drogą przez mękę, podczas gdy inni właśnie w takich warunkach będą czuli się niczym przysłowiowa „ryba w wodzie”. Warto też pamiętać, że nawet gdy pozornie trafimy na pracę marzeń, ta rzadko kiedy obywa się bez wyrzeczeń z naszej strony. Za perspektywę awansu płacimy naszym czasem, a za nowe wyzwania — stresem. Z tym zawsze trzeba się liczyć.

Przeglądając ogłoszenia, zanim jeszcze gdziekolwiek wyślemy nasze CV, już stoimy przed bardzo trudnym zadaniem. Musimy bowiem określić, które z miejsc – start-up, średnia firma czy wielka korporacja – będzie dla nas odpowiednie. Tylko problem w tym, że czasem naprawdę trudno jest to zrobić. Czasem, gdy mamy szczęście, możemy zapytać znajomych, zapewne zawsze trafi się ktoś, kto pracował, w którym z tego typu miejsc. Tu trzeba się jednak liczyć z tym, że taka opinia może być bardzo subiektywna i mocno uzależniona od tego, jaka to była firma i jak danej osobie się tam pracowało. W tym przypadku częściej usłyszymy ogólniki typu „strasznie dużo pracy”, „nieprzyjemny szef”, które mogą zgrywać się z ogólnymi stereotypami. Innym wyjściem z tej sytuacji jest szukanie opinii w sieci, choć i tutaj jest duża szansa, że natrafimy na podobne problemy.

Jaką pracę wybrać? W wyborze może pomóc podcast

Na szczęście mam dla was jeszcze jedno rozwiązanie – posłuchanie podcastu. Nie byle jakiego, bo mowa tutaj o the:podcast, tworzonego razem z the:protocol, platformą z ofertami pracy dla specjalistów z branży IT. W odcinku zatytułowanym „Co wybrać? Praca w start-upie, średniej firmie czy w korporacji?” znajdziecie odpowiedzi na najbardziej nurtujące was pytania. Prowadzący biorą pod uwagę kilka różnych kryteriów, różny czas pracy oraz różne poziomy przeszkód i porównują ze sobą pracę w start-upie, średniej firmie i korporacji.

Dzięki temu poznacie wady i zalety tych trzech miejsc pracy, które pomogą wam odpowiedzieć na pytanie, które z nich jest dla was najlepsze, niezależnie czy to dopiero początek waszej kariery, czy już któryś z kolei krok na drodze do wymarzonego celu. Z podcastu dowiecie się, gdzie najlepiej zacząć i gdzie kontynuować karierę, a także, czy może w perspektywie tych wszystkich rozkazujących wam ludzi i niezbyt dopasowanych do was miejsc, nie byłoby lepiej pójść we freelancing.

Wystarczy zaledwie 40 minut, by poznać odpowiedzi na te pytania, które pomogą wam w wyborze idealnej ścieżki zawodowej w branży IT. A może, przy odrobinie szczęścia, dzięki uzyskanej wiedzy traficie na pracę idealną?