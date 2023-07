Na ten wynalazek czekają miliony ludzi. Czym są te osobliwe domki fotowoltaiczne?

Domki fotowoltaiczne są tak naprawdę prowizoryczną nazwą opisową stworzoną na potrzeby tego opracowania. Autorzy wynalazku nie nadali swojej konstrukcji konkretnej nazwy, ale mówią o niej, że jest to technologia rolnictwa kontrolowanego w środowisku opartym na fotowoltaice. Więcej o wynalazku możemy dowiedzieć z artykułu w czasopiśmie Smart Agricultural Technology.

Twórcami innowacyjnej i nietypowej technologii są eksperci z Netaji Subhas University of Technology w Indiach. Jak możemy dostrzec na zdjęciach, konstrukcja wygląda jak niewielki domek pokryty dachem z paneli słonecznych. Wewnątrz jego prowadzić można różne uprawy warzyw i owoców. System działa na zasadzie szklarni, ale z pewnymi unowocześnieniami.

Prototypowy domek fotowoltaiczny / źródło: https://doi.org/10.1016/j.atech.2023.100237, CC-BY-4.0

Domki fotowoltaiczne – produkują energię dla małych szklarni

Przede wszystkim energia elektryczna produkowana przez panele fotowoltaiczne jest przeznaczana na utrzymanie odpowiedniej wilgoci wewnątrz domku, obsługę systemu kropelkowego nawadniania roślin i inne urządzenia wewnętrzne potrzebujące zasilanie elektryczne. Domki fotowoltaiczne w wersji prototypowej mają wymiary 2400 mm × 1700 mm × 2365 mm, mogą pomieścić 24–28 roślin i mają całkowitą kubaturę 5,57 m3.

Wynalazek indyjskich badaczy jest niezwykle ważny, ponieważ można go w tani sposób produkować i montować tam, gdzie warunki pogodowe są niestabilne lub niekorzystne dla uprawiania ziemi. Tym samym umożliwiono montaż systemów fotowoltaicznych w regionach biedniejszych, bez stałego dostępu do energii elektrycznej i cierpiących z powodu zmian klimatu.

Twórcy wynalazku dokonali ponadto analizy porównawczej, aby dowiedzieć się, o ile płodniejsze są uprawy z domków fotowoltaicznych niż z tradycyjnych pól. Na podstawie testowych upraw pomidorów okazało się, że współczynnik powierzchni liści (ang. leaf are index, LAI) jest o ok. 1,5 raza większy dla domków, a tempo zwrotu kosztów z inwestycji szybsze o 9,24 proc. Domki fotowoltaiczne w takim kompaktowych kształcie to dopiero początek. Tak naprawdę potrzeba więcej danych porównawczych oraz obliczeń, aby z całą pewnością stwierdzić, że inwestycja w domki fotowoltaiczne jest warta zachodu.