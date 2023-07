Test obudowy Endorfy Arx 500 ARGB

Co otrzymujemy wraz z Endorfy Arx 500 ARGB?

W zestawie mamy:

instrukcję,

zestaw montażowy,

opaski zaciskowe.

Dodatki są więc standardowe i wymagane do złożenia komputera. Plusem na pewno są opaski, o których czasami konkurencja zapomina. Instrukcja jest prosta, ale przedstawia tak naprawdę wszystko, co musicie wiedzieć.

Wygląd zewnętrzny Endorfy Arx 500 ARGB

Obudowa ma wymiary 486 x 228 x 429 mm i waży 7,5 kg. Zmieścicie w niej płyty główne ATX, micro ATX i mini ITX. Obudowa jest dostępna jeszcze w wersji Air, która ma dodatkowy wentylator umieszczony na górze.

Przedni panel wykonany jest z siatki mesh, który jest jednocześnie filtrem przeciwkurzowym. Jest on mocowany na magnes, więc bez problemów możecie go zdjąć i wyczyścić. Z przodu jest miejsce na trzy wentylatory 120/140 mm. Mamy tutaj fabrycznie zamontowane trzy śmigła Stratus 140 PWM ARGB. Ich maksymalna prędkość wynosi 1200 RPM i zostały one oparte o łożysko FDB. Wychodzą z nich po dwa kable: 4-pin PWM oraz ARGB, które są podłączone do kontrolera, więc nie będziecie mieli problemów z ogarnięciem okablowania.

Górny panel jest przykręcany na jedną szybkośrubkę. Jest on ponownie siatką mesh, która jest ponownie filtrem przeciwkurzowym. Po jego zdjęciu mamy miejsce na dwa wentylatory 120/140 mm. Na górze mamy również wszystkie złącza. Do dyspozycji producent oddał jedno USB-C, dwa USB-A, wejście na słuchawki i wyjście na mikrofon. Mamy też przycisk startu i restartu, choć ten drugi służy do zmiany podświetlenia (można nim też sterować poprzez oprogramowanie płyty głównej).

Lewy bok to szkło hartowane mocowane na dwie szybkośrubki. Endorfy wreszcie zrezygnowało z czterech śrub, co wygląda lepiej oraz jest prostsze w obsłudze. Prawy bok to zwykła blacha mocowana również na dwie szybkośrubki.

Endorfy Arx 500 ARGB stroi na czterech nóżkach i lekko ślizga się po panelach. Cały spód ma filtr przeciwkurzowy mocowany na magnes. Widać pod nim choćby miejsce na zasilacz.

Tył jest całkowicie standardowy. Mamy miejsce na zasilacz (możemy go włożyć od tyłu albo z boku), 7 zaślepek PCI oraz jeden wentylator – model dokładnie ten sam co z przodu.

Wygląd wewnętrzny Endorfy Arx 500 ARGB

System zarządzania okablowaniem jest naprawdę fajny. Z tyłu mamy ok. 20-30 mm wolnej przestrzeni (30 mm blisko przodu, na wgnieceniu widocznym na zdjęciach), co spokojnie wystarczy do domknięcia boku. Producent dodał też sporo opasek na rzepy i miejsca na opaski zaciskowe. Nad płytą główną i z boku mamy otwory z gumowymi przelotkami. Taki otwór znajduje się też na piwnicy, a pod płytą są otwory bez przelotki. Spokojnie więc przeciągniecie okablowanie najkrótszą możliwą drogą.

Endorfy Arx 500 ARGB ma oczywiście piwnicę. Nie dochodzi ona do końca obudowy – jest wycięcie, które pozwala na zmieszczenie chłodnicy. Mamy na niej miejsce na dwa dyski 2,5 cala oraz jeden 120 mm wentylator. W środku zmieścicie zasilacz o maksymalnej długości 300 mm oraz dysk 2,5/3,5 cala. PSU stawiany jest na antywibracyjnym wyłożeniu. Dysk mocowany jest do obudowy i nie ma tutaj żadnego koszyka.

Obudowa zmieści karty graficzne o maksymalnej długości 350 mm oraz chłodzenia procesora o wysokości 179 mm. Mamy więc sporo miejsca na podzespoły, a jeśli potrzebujecie więcej na kartę graficzną to zawsze możecie wybrać model Arx 700. W skrzynce zmieścicie też maksymalnie jeden dysk 2,5/3,5 cala oraz 6 2,5 cala.

A co z miejscem na chłodnicę? Z przodu możecie zamontować konstrukcję 120/240/280/360 mm, na górze 120/240/280 mm i z tyłu 120/140 mm. Tutaj mamy standardowe możliwości montażu, więc jeśli planujecie zestaw z AiO 240 na topie to obudowa idealnie się sprawdzi.

Z tyłu mamy również kontroler, który pozwala na łatwe podpięcie wentylatorów. Jest on dwuwarstwowy. Górna pozwala na podłączenie do 5 urządzeń ARGB, a dolna do 5 4-pin PWM. Kontroler zasilany jest ze złącza SATA i możecie go podłączyć do obudowy złączem 4-pin PWM oraz ARGB. Domyślne za sterowanie podświetleniem odpowiada przycisk reset w obudowie, ale jeśli wykorzystacie złącze ARGB to bez problemów możecie sterować podświetleniem przez oprogramowanie płyty głównej.

Montaż podzespołów w Endorfy Arx 500 ARGB

Montaż jest zupełnie bezproblemowy. Jeśli więc złożyliście w życiu kilka PC to nawet instrukcja zbytnio nie będzie Wam potrzebna. Ułożenie okablowania nie sprawia problemów, a kontroler zdecydowanie ogranicza ilość kabli po stronie płyty głównej. Instrukcja mówi o włożeniu zasilacza od tyłu (po wcześniejszym przykręceniu do ramki), ale bez problemów dałem radę go włożyć z boku bez odkręcania ramki. Plusem na pewno jest sporo miejsca z tyłu na kable oraz opaski na rzepy. Generalnie składanie komputera to czysta przyjemność.

Endorfy Arx 500 ARGB wygląda też świetnie. Wentylatory ARGB robią ogromną robotę i świetnie rozświetlają PC. Jeśli więc lubicie i szukacie obudowy ze sporą ilością podświetlenia to na pewno będziecie zadowoleni z zakupu.

Zebrane najważniejsze parametry Endorfy Arx 500 ARGB

Wymiary: 486 x 228 x 429 mm

Waga: 7,5 kg

Obsługiwane płyty: ATX, micro ATX i mini ITX

Zatoki zewnętrzne 5,25 cala: 0

Zatoki wewnętrzne 2,5 i 3,5 cala: 1x 2,5/3,5 cala, 6x 2,5 cala

Maksymalna długość karty graficznej: 350 mm

Maksymalna wysokość chłodzenia procesora: 179 mm

Maksymalna długość zasilacza: 300 mm

Maksymalna liczba wentylatorów: 7

Dołączone wentylatory: 4x Stratus 140 PWM ARGB

Miejsca na chłodnicę: przód: 120/240/280/360 mm, góra: 120/240/280 mm, tył 120/140 mm

Złącza na przednim panelu: 1x USB-C, 2x USB-A, wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki,

Gwarancja: 36 miesięcy

Jak przeprowadziłem testy?

Wentylatory na karcie graficznej ustawiłem na 50% maksymalnych obrotów. Wentylator na chłodzeniu procesora ustawiłem na 100% maksymalnych obrotów. Wentylatory w obudowie również działały na 100% maksymalnych obrotów. Dysk zamontowałem przy wykorzystaniu dołączonego do płyty radiatora. Głośność zmierzyłem z odległości 20 cm od środka lewego boku – był on oczywiście zamknięty. Testy obciążeniowe przeprowadziłem przy wykorzystaniu programów Cinebench R23 + FurMark + CrystalDiskMark. Temperatura otoczenia wynosiła 22°C. Pokazane na wykresach temperatury to maksymalne wartości uzyskane podczas testów.

Platforma testowa Procesor Intel Core i5-12600K Chłodzenie Scythe Mugen 5 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna ASRock Z690 Phantom Gaming-ITX/TB4 Karta graficzna KFA2 GeForce RTX 3060 EX (1-Click OC) Pamięć RAM Kingston Fury 2x 16 GB 5200 MHz CL40 M.2 LiteOn MU X1 256 GB Zasilacz Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W Monitor AOC G2868PQU

Testy Endorfy Arx 500 ARGB

Wyniki są bez wątpienia bardzo dobre. Obudowa zapewnia niskie temperatury wszystkich testowanych części i znajduje się w czołówce wszystkich obudów. Bez wątpienia możecie więc montować w niej najwydajniejszy sprzęt i spokojnie liczyć na dobre jego chłodzenie.

Pod względem głośności nie jest źle. 42,5 dBA nie powinno Wam przeszkadzać, choć są na rynku cichsze obudowy. Cztery 140 mm wentylatory rozkręcone na 100% muszą jednak generować trochę hałasu. Biorąc również pod uwagę naprawdę dobrą wydajność to nie mam do czego się przyczepić.

Test Endorfy Arx 500 ARGB – podsumowanie

Endorfy Arx 500 ARGB to naprawdę udana konstrukcja. Podstawowym jej plusem są dołączone cztery 140 mm wentylatory, które zapewniają naprawdę bardzo dobre wyniki w testach. Obudowa zmieści też wydajne podzespoły, które dzięki odpowiedniemu chłodzeniu będą miały bardzo fajne warunki do pracy. Śmigła mają dodatkowo podświetlenie ARGB, przez co całość świetnie wygląda.

Obudowa ma filtry przeciwkurzowe, które łatwo można wyjąć i wyczyścić. Montaż podzespołów jest naprawdę prosty i bezproblemowy. Plusem jest kontroler, do którego podłączycie do 5 urządzeń 4-pin oraz ARGB. Podświetleniem możecie sterować przez przycisk na obudowie albo oprogramowanie płyty głównej. System zarządzania okablowaniem jest naprawdę fajny i bez problemów ładnie wszystko ułożycie.

Obudowa ma kosztować 519 zł. Uważam, że cena jest adekwatna do tego, co otrzymujemy. Jeśli więc szukacie naprawdę fajnej konstrukcji oferującej znakomity przepływ powietrza, łatwy montaż i sporo miejsca na podzespoły to warto w nią zainwestować. Jeśli jednak chcielibyście zamontować AiO 360 na topie to w sprzedaży za ok. 559 zł macie model Arx 700 ARGB, który jest po prostu dłuższy i dzięki temu zmieścicie w nim taką chłodnicę na topie oraz dłuższe karty graficzne. Z drugiej strony jeśli nie zależy Wam na podświetleniu to w sprzedaży za 469 zł będzie też model Air, który będzie miał fabrycznie zamontowany jeszcze jeden 140 mm wentylator na topie.