Drukarka laserowa do biura? Zapomnij – Epson EcoTank L6270 to coś znacznie lepszego

Przez ostatnie tygodnie korzystałem z drukarki Epson EcoTank L6270 w otoczeniu, które śmiało mogę nazwać domowym biurem. W domowym biurze prowadzone są dwie działalności gospodarcze i mimo tego, że znakomita większość dokumentacji odbywa się u nas w chmurze, to realia współczesności wymagają ustawicznego korzystania z drukarki.

W moim przypadku nie ma dnia, bym nie drukował etykiet i listów przewozowych dla kurierów. W przypadku mojej żony do paczek dochodzi jeszcze regularne drukowanie faktur i dokumentów dla księgowej. Miesięcznie zużywamy średnio ryzę papieru, co nie jest jakąś kosmicznie wielką wartością, ale i tak korzystając z klasycznej drukarki atramentowej na kartridże wydaję na tusz więcej niż bym sobie życzył.

Z tego względu już od dłuższego czasu po głowie chodził mi zakup drukarki albo laserowej, albo takiej z pojemnikami na tusz uzupełniany z butelki. Po sprawdzeniu rozwiązania EcoTank nie mam wątpliwości, które wariant wybiorę.

Zapomnij o kupowaniu tuszu. Epson EcoTank L6270 daje zapas na lata

Z ciekawości przejrzałem historię zamówień kartridży z tuszem i wyszło mi, że co roku muszę go zamawiać 3-5 razy, zależnie od tego, ile drukujemy. Wydawać by się mogło, że to niewiele, ale sumarycznie mówimy o koszcie rzędu kilkuset złotych ponoszonym co rok.

Kupując Epson EcoTank L6270 dostajemy dwie rzeczy. Przede wszystkim – urządzenie wielofunkcyjne z wysokiej półki, zdolne zaspokoić potrzeby zarówno domowe, jak i firmowe. I to z nawiązką. Po drugie – w zestawie znajdziemy zapas tuszu, który w normalnych warunkach powinien wystarczyć nawet na 3 lata (!). Dołączone do zestawu buteleczki wystarczają na blisko 14 tys. stron w czerni i 5200 stron w kolorze, a gdy wyczerpiemy dołączony do zestawu zapas, koszt zakupu kompletu czterech butelek to raptem 163 zł. Mogę zdradzić, że to mniej więcej tyle, ile kosztuje mnie zapas kartridży (i to zamienników), wystarczający na góra 3 miesiące. Tutaj za te same pieniądze dostajemy zapas tuszu na lata.

To bodajże największa zaleta rozwiązania EcoTank, dzięki której warto rozważyć jego zakup zamiast drukarki laserowej, a już na pewno zamiast drukarki atramentowej z kartridżami. W takim układzie nie musimy myśleć o eksploatacji; napełniamy zbiorniki z tuszem raz i zapominamy o nich na bardzo długo. Nie musimy też pamiętać o regularnej wymianie, zaś gdy poziom tuszu zrobi się niski, nie dowiadujemy się tego z ostrzeżenia na komputerze (gdy już bywa za późno na wymianę), ale cały czas mamy podgląd poziomu uzupełnienia zbiorniczków dzięki półprzezroczystej obudowie.

Sam proces uzupełniania tuszu jest też bajecznie prosty. Żadnego brudzenia się z kartridżami czy wyciągania wielkiego tonera; wystarczy unieść obudowę, podnieść zawleczkę, odkręcić zakrętkę i postawić butelkę. Zawór do zalewania skonstruowano tak, by sam utrzymywał pion, więc de facto wystarczy tylko postawić butelkę na pojemniku, a przelewanie dzieje się samo.

Decydując się na Epson EcoTank L6270 oszczędzamy jednak nie tylko na tuszu, ale też na pozostałych aspektach eksploatacji, gdyż to urządzenie korzysta z technologii ekologicznego druku Heat-Free, czyli drukuje bez użycia ciepła. Jest to rozwiązanie przede wszystkim ekologiczne, ale też obniżające zużycie podzespołów i energii, toteż oszczędzamy na ewentualnym serwisowaniu i kosztach eksploatacyjnych (w tym rachunkach za prąd). Technologia Heat-Free pozwala też drukować niemal na dowolnym podłożu, więc oprócz kartek zadrukujemy też wizytówki, etykiety samoprzylepne, papier magnetyczny, etc., a gdy zajdzie potrzeba, nawet papier fotograficzny. Oczywiście L6270 nie jest drukarką fotograficzną, ale w sytuacji kryzysowej podoła i temu wyzwaniu, co tylko pokazuje, jak wszechstronnym narzędziem jest ten sprzęt.

Epson EcoTank L6270 poradzi sobie z każdym zadaniem w Twojej firmie

Dla osób i firm drukujących naprawdę duże ilości dokumentów z pewnością ważna będzie funkcja duplex, czyli automatyczne drukowanie dwustronne, oraz bardzo wysoka (jak na drukarkę atramentową) szybkość drukowania do 15,5 strony na minutę. Osobiście jeszcze bardziej ucieszyła mnie kultura pracy; moja obecna drukarka w czasie całego procesu wydaje z siebie mnóstwo zbędnych, głośnych i irytujących odgłosów. EcoTank L6270 ogranicza je do minimum, a same odgłosy drukowania również nie należą do przesadnie intensywnych.

W wielu działalnościach konieczne jest częste kserowanie i tu bezcenna jest funkcja ADF (Automatic Document Feeder) czyli podajnik przesyłający na czytnik skanera kolejne ze stosu położonych dokumentów, która znacząco przyspiesza cały proces digitalizacji.

Oczywiście jak na drukarkę w 2023 r. przystało, Epson EcoTank L6270 możemy obsłużyć z poziomu przejrzystej aplikacji Epson Smart Panel. Pozwala nam ona nie tylko zarządzać funkcjami drukarki, ale też podejrzeć jej zużycie, a nawet kupić tusz bezpośrednio u producenta.

Bardzo przydatna jest też zintegrowana funkcja skanera, wykorzystująca aparat w telefonie. Czasem tak jest szybciej i prościej, niż kładąc książki czy dokument na fizycznym skanerze urządzenia.

Jeśli jednak chcemy obsłużyć drukarkę bez podłączania jej do telefonu czy nawet bez podchodzenia do komputera, oczywiście jest taka możliwość. Funkcjami urządzenia możemy zarządzać z poziomu kolorowego wyświetlacza LCD o przekątnej 6,1 cm. Szkoda, że nie jest to wyświetlacz dotykowy, ale obsługa przyciskami nie nastręcza żadnego problemu.

Ostatnim z aspektów, dla których warto sięgnąć po urządzenie wielofunkcyjne Epson EcoTank L6270 jest spokój ducha. Do 30 września 2023 r. – po rejestracji zakupu na swojej stronie www.epson.pl/gwarancjanadrukarki – producent daje gwarancję na 5 lat (standardowo oferuje 36 miesięcy), więc w razie gdyby urządzenie odmówiło posłuszeństwa w tym czasie, możemy spać spokojnie i nie bać się o dodatkowe koszty. To istotne zwłaszcza przy prowadzeniu działalności, w której cały czas pojawiają się jakieś nieprzewidziane wydatki; tu możemy być pewni, że serwisowanie drukarki nie będzie jednym z nich.

Wszechstronne i tanie w eksploatacji. Epson EcoTank L6270 to urządzenie wielofunkcyjne wprost stworzone dla małych firm

Dla tych, którzy wciąż mogą być nieprzekonani do wykorzystania drukarki atramentowej zamiast laserowej w firmie, odrobina kontekstu.

Epson EcoTank L6270 to niewielkie, kompaktowe urządzenie wielofunkcyjne, oferujące w zestawie zapas tuszu wystarczający na 14 tys. stron wydruku w czerni i 5200 stron w kolorze. Dla porównania, jeśli spojrzymy na drukarki laserowe o podobnych gabarytach, to nawet najbardziej wydajne tonery oferują wydajność do ok. 2500 stron i potrafią kosztować nawet kilkaset złotych, a przecież mówimy tylko o drukowaniu w czerni! Jeśli chodzi o koszt eksploatacji, rozwiązanie EcoTank wypada nieporównywalnie bardziej korzystnie, zwłaszcza jeśli mówimy o wykorzystaniu domowym lub małej firmie.

Jeśli Twoja firma zadrukowuje kilka-kilkanaście tysięcy kartek miesięcznie, być może warto rozważyć laser lub profesjonalny sprzęt klasy WorkForce od Epsona , ale też prawdopodobnie potrzebujesz urządzenia o znacznie większych gabarytach. Jeśli jednak w swojej firmie zadrukowujesz nie kilka tysięcy, a kilkaset stron miesięcznie i szukasz urządzenia, które nie zajmie ogromnej przestrzeni, to rozwiązanie takie jak Epson EcoTank L6270 będzie jak znalazł. W takim kontekście ani drukarka laserowa, ani drukarka atramentowa z kartridżami zwyczajnie nie ma podejścia, jeśli chodzi o opłacalność.