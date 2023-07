Home Tech Co potrafi klawisz Windows? Te skróty zmienią sposób, w jaki korzystasz z komputera

Co potrafi klawisz Windows? Te skróty zmienią sposób, w jaki korzystasz z komputera

Mimo ogromnych chęci do tej pory nie udało mi się rozciągnąć doby, więc próbuję wycisnąć z dostępnego czasu możliwie najwięcej. Jeden ze sposobów na optymalizację stanowią dla mnie skróty klawiszowe. Moim prywatnym mistrzem w tej dyscyplinie jest klawisz Windows, uważany kiedyś za bezużyteczny, a wręcz szkodliwy dodatek do typowej klawiatury. Z czasem nabrał jednak na znaczeniu i dziś w pełni zasługuje na miano super klawisza, który rządzi systemem. Poniżej zebrałem najbardziej użyteczne skróty, których staram się używać na bieżąco (zmiana nawyków to maraton, a nie sprint). Zapraszam więc na linię startu.