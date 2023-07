mBank ostrzega swoich klientów – lepiej wypłać gotówkę!

Prace serwisowe w bankach nie są niczym nowym, choć ostatnio nabrały medialnego szumu za sprawą portali, które przestrzegają, iż bank odetnie klientów od swoich pieniędzy. To oczywiście nieprawda – nikt nikogo od niczego nie odcina, przynajmniej nie na stałe. Tym niemniej mBank ostrzega, że już w ten weekend nastąpią utrudnienia. Jak się przygotować?

mBank awaria – w weekend kartą nie zapłacisz

mBank nie działa. W weekend kartą nie zapłacisz

Jak czytamy na oficjalnej stronie mBanku, w weekend, a konkretnie w nocy z 15 na 16 lipca, bank przeprowadzi przerwę techniczną by „zmodernizować systemy”. W praktyce oznacza to, że nastąpi przerwa w dostępie do bankowości elektronicznej, jak również płatności kartą.

Rozkład jazdy planowanych prac serwisowych wygląda następująco:

W godzinach 2:30 – 8:30 nie zapłacisz kartą i nie wypłacisz gotówki z bankomatu.

W godzinach 2:30 – 10:00 nie zapłacisz za zakupy w internecie.

W godzinach 2:30 – 10:00 nie zalogujesz się do bankowości elektronicznej ani w przeglądarce, ani w aplikacji mobilnej. Nie będzie się też dało złożyć żadnego wniosku

W czasie przerwy nie skontaktujesz się z mLinią. Jako że bank w czasie przerwy nie ma dostępu do danych klientów, operacje nie będą realizowane.

Przerwa techniczna mBank

Przerwa techniczna mBank – jak się przygotować?

Godziny nocne w weekend to dość niefortunny czas na przeprowadzenie prac serwisowych. Niby to środek nocy, ale to też dni wolne, które wielu ludzi wykorzystuje na zabawę i niektórzy mogą się bardzo zdziwić, gdy nie uda im się zapłacić np. za drinka lub taksówkę. W niedzielę rano nie uda się też zrobić zakupów przez internet.

Jak się zatem przygotować? Najlepiej wypłacić gotówkę i mieć w portfelu kilka banknotów „na wszelki wypadek” i lepiej zrobić to zawczasu – w czasie trwania przerwy wypłata pieniędzy z bankomatu nie będzie przecież możliwa. Jeśli masz do zrobienia jakiś pilny przelew – również nie zwlekaj. Doświadczenie z poprzednich prac serwisowych uczy, że przelewy zlecone tuż przed pracami mogą dotrzeć z opóźnieniem, lub nawet wcale.