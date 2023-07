Minecraft za darmo? Tak! Ale nie w takiej wersji, jaką teraz znacie

W Minecrafta zagrasz teraz zupełnie za darmo. Zafunduj sobie powrót do starych, dobrych czasów

Przeciętna gra utrzymuje się w jako takiej kondycji przez około dwa lata, potem powoli zaczyna popadać w zapomnienie, pozostając tylko w sercach najbardziej zatwardziałych fanów. Na szczęście na rynku raz na jakiś czas pojawiają się tytuły, które zaskakują i nawet pomimo upływu lat, ich popularność wcale nie spada. Do takich z pewnością można zaliczyć Minecrafta, który swoją premierę miał przed prawie 14 laty i który miesięcznie gromadzi przed ekranami około 140 mln aktywnych graczy – zarówno młodszych, jak i starszych – z całego świata. W 2014 roku Microsoft kupił Minecrafta za ogromne 2,5 miliarda dolarów za pośrednictwem Xbox Games Studios. Było to 20-krotność zarobków, jakie przynosił Minecraft w tamtym czasie, ale raczej nikt nie narzekał na to, że to nietrafiony zakup, bo obecnie jest to jeden z największych tytułów. Do tej pory sprzedano 600 milionów jej kopii, co tylko pokazuje, jak mocny jest to tytuł i jak chętnie ludzie po niego sięgają.

Od czasu premiery Minecraft był wielokrotnie aktualizowany i ulepszany, a najświeższym tego przykładem jest ogromny patch 1.20, dodający nowy teren eksploracji, archeologię, wielbłądy oraz wiele innych rzeczy, którymi fani będą mogli cieszyć się podczas rozgrywki. Niektórzy gracze, zwłaszcza ci, którzy są z grą praktycznie od samego początku, mogą czasem tęsknić za tą pierwszą wersją Minecrafta, kiedy tych dodatków nie było aż tak dużo i kiedy wszystko było „prostsze”.

Jeśli należycie właśnie do tego grona, to mam dla was świetną wiadomość. Teraz nic nie stoi na przeszkodzie, byście mogli zrobić sobie taką nostalgiczną wycieczkę w przeszłość. Na dodatek zupełnie za darmo. Minecraft udostępnił bowiem grę w 0.0.23a_01, czyli takiej samej, jaka ujrzała światło dzienne w lipcu 2009 roku. Nazwano ją Minecraft Classic i jest ona dostępna online na stronie classic.minecraft.net.

Musicie jednak pamiętać – zwłaszcza jeśli nie należycie do tych „dinozaurów”, które grały w Minecrafta te kilkanaście lat temu – że ta wersja niesie ze sobą sporo ograniczeń. Macie tu możliwość grania tylko w trybie kreatywnym, a w dodatku tylko na jednym, standardowym terenie. Tekstury są oczywiście oryginalne (a więc stare) oraz do waszej dyspozycji są jedynie 32 podstawowe bloki. Na szczęście nie będziecie mieli problemów ze sterowaniem, bo wygląda ono tak samo, jak w standardowym Minecrafcie:

WSAD – poruszanie się do przodu, do tyłu, w lewo i w prawo;

– poruszanie się do przodu, do tyłu, w lewo i w prawo; Spacja – skok;

– skok; Enter – zapis lokalizacji;

– zapis lokalizacji; R – wczytywanie zapisanej lokalizacji;

– wczytywanie zapisanej lokalizacji; B – wybieranie bloku;

– wybieranie bloku; T – korzystanie z czatu;

– korzystanie z czatu; F – przełączanie mgły;

– przełączanie mgły; Esc – menu gry.

Minecraft Classic czeka już na odważnych, zaprawionych w boju graczy, którym tęskno za „starymi, dobrymi czasami” oraz na tych, którzy chcieliby sprawdzić, od czego tak naprawdę to wszystko się zaczęło.