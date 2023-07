Osiągnęli nadprzewodnictwo w temperaturze pokojowej. Na ten wielki przełom czekaliśmy od lat! 

Była nim temperatura. Bardzo niska, dodajmy. Mówimy bowiem o wartościach bliskich zeru absolutnemu, czyli najniższej możliwej temperaturze występującej we wszechświecie. Autorzy publikacji dostępnej obecnie w formie preprintu twierdzą jednak, że dzięki ich dokonaniom w grę wchodzi prawdziwa rewolucja. Jeśli nie kłamią, to udało im się utrzymać stan nadprzewodzący w temperaturze pokojowej.

Dlaczego to tak istotne? Z prostego względu: uzyskanie nadprzewodnictwa przy takich wartościach sprawia, że jest ono łatwiejsze do utrzymania, a cały proces wiąże się ze znacznie niższymi kosztami. Można go też stosować na szerszą skalę, a nie tylko w ściśle określonych warunkach.

Warto przy tym wyjaśnić, na czym w ogóle polega nadprzewodnictwo i skąd ekscytacja ostatnimi dokonaniami. Zacznijmy od tego, iż taki stan oznacza występowanie zerowej rezystancji czy też oporu. W praktyce pozwala on na przesyłanie energii bez strat. Możemy sobie wyobrazić na przykład transport energii na dużych dystansach w szybki i wydajny sposób. Jakby tego było mało, nadprzewodnictwo wywołuje też szereg przydatnych właściwości magnetycznych w materiałach, w których występuje.

Nadprzewodnictwo oznacza stan zerowej rezystancji. Może ono znaleźć zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach

Proponowany nadprzewodnik nazwano LK-99 i warto zaznaczyć, że wciąż mówimy o artykule w wersji nierecenzowanej. Z tego względu należy podchodzić do prezentowanych przez autorów informacji z pewną dozą pesymizmu. Jeśli jednak dotychczasowe doniesienia się potwierdzą, to będzie to sporym powodem do świętowania. Tymczasem przejdźmy do dalszych informacji na temat prowadzonego projektu.

Jak wyjaśniają autorzy, właściwości nadprzewodzące LK-99 pojawiają się już przy temperaturze poniżej 127 stopni Celsjusza. To gigantyczny postęp względem wcześniejszych wariantów, w których konieczne było zazwyczaj zejście grubo poniżej zera. Nawet jeśli udawało się uzyskać nadprzewodnictwo w stosunkowo wysokich temperaturach, to i tak potrzeba było skrajnych ciśnień – tutaj rzekomo taka konieczność nie występuje.

Autorzy przytoczonych badań wyjaśniają, że zgromadzone przez nich do tej pory dowody i wyjaśnienia wskazują na możliwość wykorzystania LK-99 jako pierwszego nadprzewodnika wykazującego takie właściwości w temperaturze pokojowej i przy ciśnieniu otoczenia. Wśród potencjalnych zastosowań takiego materiału naukowcy wymieniają projektowanie magnesów, silników, kabli, lewitujących pociągów, anten terahercowych czy kubitów stosowanych w komputerach kwantowych. Jak widać, dostępnych opcji jest naprawdę sporo. Teraz pozostaje nam jedynie czekać na potwierdzenie zaprezentowanych przez koreańskich naukowców rewelacji.