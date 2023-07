Najlepszy smartfon za 1500 zł, jaki możesz dziś kupić. Świetna promocja

Wszyscy fani promocji kojarzą wydarzenie Amazon Prime Day, które w tym roku dotarło także do Polski. Na obniżki można polować w dniach 11-12 lipca, a niższe ceny dostało bardzo dużo urządzeń, takich jak czytniki e-booków, smartwatche, słuchawki i wiele, wiele innych. Nie zabrakło też smartfonów, a my wybraliśmy dla was model, który szczególnie zasługuje na waszą uwagę.

Nietuzinkowy smartfon Nothing poleca się w ramach Amazon Prime Day

Dziś premiera Nothing Phone (2), który w porównaniu z poprzednikiem będzie smartfonem z wyższej półki, a więc również droższym. Jeśli stylistyka urządzeń Nothing skradła wasze serca, ale jednocześnie nie chcecie wydawać kilku tysięcy na telefon, mamy dla was idealną propozycję. Zawsze możecie kupić Nothing Phone (1), który bezsprzecznie jest jednym z najbardziej wyjątkowych smartfonów z Androidem. Wyróżnia go design, z przezroczystymi pleckami, pod którymi widać kilka elementów konstrukcji, a także aż 900 diod, które można wykorzystywać na kilka sposobów – będą świecić w rytm dzwonków oraz przekażą konkretne informacje, takie jak wskaźnik postępu ładowania, powiadomienia, informacje o połączeniach.

Nothing Phone (1) to średniak wyposażony w 6,55-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz, częstotliwości próbkowania dotyku 240 Hz, HDR10+ i jasności szczytowej na poziomie 1200 nitów. Zarówno ekran, jak i plecki chroni Gorilla Glass 5. Nie zabrakło też czytnika linii papilarnych wbudowanego w wyświetlacz. Z przodu znajdziemy 16-megapikselowy aparat do selfie (f/2.45, Sony IMX471), a z tyłu porządna, podwójna konfiguracja bez zbędnych dodatków. Ta obejmuje aparat główny 50 Mpix (f/1.88, OIS, Sony IMX766) i szerokokątny + makro, również 50 Mpix (f/2.2, EIS, Samsung JN1).

Za napędzanie odpowiada Snapdragon 778G+ wspierany w tym przypadku praz 8 GB RAM i do 256 GB pamięci wbudowanej. Nothing wyposażyło swój pierwszy smartfon w akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33W. Na koniec warto jeszcze wspomnieć o obietnicy 3 lat wsparcia systemowego i 4 lata aktualizacji bezpieczeństwa, co w przypadku średniaków nie zdarza się zbyt często.

Z jednej strony mamy więc naprawdę dobrą specyfikację, a z drugiej wygląd, który sprawi, że twój telefon z pewnością będzie wyróżniał się na tle innych modeli. Najważniejsze jednak jest to, że w ramach Amazon Prime Day możecie kupić go dużo taniej niż w standardowej sprzedaży. Do wyboru są trzy warianty konfiguracji pamięci, a za najtańszy z nich nie zapłacisz więcej niż 1500 złotych. Mając większy budżet możecie też dopłacić kilka stówek do większej ilości pamięci wbudowanej.

Pamiętajcie tylko, że aby skorzystać z oferty musicie być klientami Amazon Prime. Na szczęście możecie się nimi stać już za 49 zł rocznie, a w ramach tego skorzystacie też z serwisu streamingowego Prime Video i usługi z grami w chmurze Prime Gaming.