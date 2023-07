Tak dopakowanej oferty jeszcze nie było. Trzy razy więcej GB i telewizja w nowym abonamencie nju mobile

Nowa oferta w nju mobile – więcej internetu i mobilna telewizja

Choć nadal lubimy oferty z nielimitowanymi połączeniami, SMS-ami i MMS-ami, to trudno zaprzeczyć, że częściej kontaktujemy się z innymi za pośrednictwem internetu i przeróżnych komunikatorów. Dodatkowo spędzamy też coraz więcej czasu w sieci, przeglądając media społecznościowe, oglądając filmy czy seriale albo grając. Dlatego podczas wyboru idealnej oferty u operatora, bardziej zależy nam na solidnej paczce gigabajtów i nju mobile doskonale zdaje sobie z tego sprawę, o czym świadczy nowa oferta.

Za 49 złotych możemy aktywować abonament, w ramach którego otrzymamy rosnący pakiet danych. O co dokładnie chodzi? Już tłumaczę. Na początku przez rok dostajemy miesięcznie 80 GB, jednak po tym okresie pakiet wzrośnie do 160 GB, by po dwóch latach przejść na 240 GB miesięcznie. Oczywiście do tego dostajemy nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y, aby nic nas nie ograniczało. nju mobile umie też docenić stałych klientów, więc jeśli od ponad dwóch lat macie abonament w sieci, bez problemu możecie przenieść go na nową ofertę. Wówczas nie będzie trzeba już czekać i od razu płacąc za każdy miesiąc 49 zł, będziecie otrzymywać 240 GB internetu do wykorzystania.

Jeśli to dla was zbyt wysokie koszty lub macie mniejsze potrzeby, zawsze też możecie skorzystać z tańszych opcji. W ofercie 39 zł na start dostaniecie 50 GB, które po dwóch latach urosną do 150 GB, natomiast za 29 zł – odpowiednio 20 GB i 60 GB. Jest też opcja dla najmniej wymagających za 19 zł – bez telewizji, z rozmowami i paczką 3 GB.

By dać jeszcze więcej możliwości rozrywki podczas wakacji (i nie tylko) nju mobile oferuje też telewizję mobilną w pakiecie podstawowym w cenie abonamentu lub w ofercie nju subskrypcja (nju komórkowy 29 zł). Telewizja dostępna jest dla trzech ofert na numerze głównym – 29 zł, 39 zł i 49 zł.

Z telewizji możemy korzystać na smartfonie, tablecie i na laptopie i to jednocześnie nawet na trzech ekranach. Można też użyć do tego aplikacji Orange TV Go albo logować się przez przeglądarkę internetową https://tvgo.orange.pl. Jeśli planujecie wyjazd za granicę, też nie musicie się martwić, bo z usługi skorzystacie nie tylko w Polsce, ale też w całej Unii Europejskiej, zarówno przez sieć komórkową, jak i Wi-Fi. W pakiecie podstawowym znalazły się takie kanały, jak TVP 1, TVP 2, Junior Music, Stopklatka, HomeTV czy 4FunTV. Pełną listę kanałów oraz sposobów logowania znajdziecie tutaj.