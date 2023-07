Wykryli nową cząstkę i już zdążyła zaskoczyć. Pentakwark ma zadziwiający skład 

Pełna publikacja na ten temat ma się ukazać na łamach Physical Review Letters, natomiast teraz pozostaje nam analiza tego, co przekazali do tej pory badacze. Naukowcy skupieni wokół zderzacza, który mieści się na terenie Francji i Szwajcarii, znaleźli dowody dotyczące istnienia pentakwarka w 2015 roku. Od tamtej pory trwały poświęcone mu badania.

Poszukiwania tej cząstki elementarnej trwały długo, bo kilkadziesiąt lat, dlatego jej odkrycie stanowiło ogromny powód do radości. Z czasem okazało się jednak, iż pentakwark ma znacznie więcej tajemnic, niż mogłoby się wydawać. Zacznijmy jednak od tego, że pentakwark sam w sobie jest nietypowy, ponieważ – jak wskazuje jego nazwa – składa się z pięciu kwarków. Zanim doszło do jego odkrycia naukowcy zakładali, jakoby możliwe było jedynie występowanie kombinacji w postaci trzech kwarków i trzech antykwarków bądź jednego kwarka i jednego antykwarka. Rzeczywistość zweryfikowała te hipotezy.

Badana sprzed czterech lat wykazały, iż pentakwarki składają się z mezonu, czyli wspomnianej pary kwarków i antykwarków oraz barionu, a więc zestawu trzech kwarków. Dzięki ostatnim analizom naukowcy dowiedzieli się czegoś jeszcze, ponieważ poznali nową kombinację. W jej skład wchodzi jeden kwark powabny, kwark górny, kwark dolny i kwark dziwny oraz antykwark powabny.

Pentakwark jest jedną z cząstek elementarnych. Jego odkrycie nastąpiło dzięki wykorzystaniu Wielkiego Zderzacza Hadronów

Oczywiście bez dostępu do zaawansowanych instrumentów wchodzących w skład Wielkiego Zderzacza Hadronów, który należy Europejskiego Ośrodka Badań Jądrowych CERN, tego typu wnioski nie byłyby możliwe do wyciągnięcia. To właśnie dzięki tamtejszej aparaturze można dokonywać kontrolowanych zderzeń.

Ich rezultaty są następnie analizowane z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów, które poszukują oznak tego, iż naukowcy mają do czynienia z czymś, czego przedtem nie widzieli. Prawdopodobnie najbardziej znanym osiągnięciem tamtejszych badaczy jest odkrycie cząstki elementarnej zwanej bozonem Higgsa, której istnienie ogłoszono ponad dziesięć lat temu. Peter Higgs, autor tego odkrycia, otrzymał w 2013 roku nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki.