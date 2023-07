Premierowe smartfony Oppo Reno10 już w ofercie Plusa

Plus wprowadza do oferty nowe smartfony Oppo

Seria Oppo Reno10 cechuje się eleganckim, przykuwającym wzrok designem i jeszcze lżejszą oraz cieńszą konstrukcją. Udało się to osiągnąć dzięki zakrzywionej obudowie 3D, przez co Reno10 Pro 5G waży dokładnie 185 g i ma zaledwie 7,89 mm grubości, natomiast Reno10 5G przy tej samej wadze pochwalić się może grubością 7,99 mm, co nadal jest świetnym wynikiem. Oba urządzenia wyposażono w duże, zakrzywione 6,7-calowe panele z odświeżaniem 120 Hz i 32-megapikselowym aparatem do selfie.

Oppo Reno10 5G

Z tyłu czeka nas niespodzianka w postaci niespotykanego w tej klasie cenowej, 32-megapikselowego aparatu portretowego z teleobiektywem, któremu towarzyszy 8-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym. Taką konfigurację znajdziemy w obu modelach, ale w Pro uzupełnia ją jednostka główna 50 Mpix oferująca nagrywanie 4K, natomiast w modelu podstawowym znalazł aparat 64 Mpix.

Oppo Reno10 Pro 5G jest napędzany przez układ Snapdragon 778G 5G, a sercem Reno10 5G stał się procesor Dimensity 7050 5G. Oba cechują się świetną wydajnością i szybkością. Do tego mamy pojemne akumulatory – 5000 mAh w Reno10 5G i 4600 mAh w Reno10 Pro 5G – obsługujące szybkie ładowanie w technologii SUPERVOOC.

Ile kosztują smartfony Reno10 5G w Plusie?

Oppo Reno10 Pro 5G – za 299 złotych na start i 225 zł/mies. przez 12 miesięcy – łącznie 2999 złotych.

Całkowity koszt zakupu Oppo Reno10 5G wynosi natomiast 2499 złotych – 249 zł na start oraz 187,50 zł/mies. przez 12 miesięcy.

Co do wspomnianego wcześniej gratisu, Oppo przygotowało dla was promocję, w ramach której do zakupu nowego smartfona otrzymacie w prezencie słuchawki Enco Air3 Pro z inteligentną redukcją szumów oraz maksymalnie 30-godzinnym czasem pracy (wraz z etui ładującym).

Nowe smartfony Oppo kupicie też w abonamencie z dostępem do 5G

Oba modele z serii dostępne są w ofercie abonamentowej, w której dostaniecie też dostęp do najszybszej w Polsce sieci 5G. Do wyboru są następujące oferty (z rocznym dostępem do Disney+ w prezencie):