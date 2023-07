Komunikat w BMW – wersja Bluetooth nie jest już kompatybilna. Co z tym zrobić?

Wersja Bluetooth nie jest już kompatybilna – co oznacza ten komunikat w BMW?

Taki komunikat pojawił się nam w ostatnich tygodniach w dwóch testowanych egzemplarzach BMW serii 7. Po jego wyświetleniu możecie skutecznie zapomnieć nie tylko o połączeniu smartfonu z autem, ale też o sparowaniu innego telefonu. Wygląda to trochę tak, jakby samochód stracił jakąkolwiek łączność i przeszedł w dziwny tryb samolotowy. Dodatkowo komunikat nieco wprowadza w błąd, bo nie ukrywam, że moją pierwszą myślą było, że pewnie się coś zaktualizowało i zwyczajnie z tego powodu przestało działać.

Początkowo szukałem najbardziej łopatologicznego rozwiązania, czyli wszelkiego rodzaju wyłączenia/włączenia łączności, zapłonu, otwierania i zamykania auta… nic z tych rzeczy, to nie działa. Polski Internet okazał się niezbyt pomocny w tej kwestii (właśnie dlatego też powstaje ten tekst), za to na rozwiązanie trafiłem na zagranicznych forach. Jak się okazuje, opcje są dwie – jedna atomowa i jedna banalnie prosta.

Co zrobić z komunikatem “wersja Bluetooth nie jest już kompatybilna” w BMW?

Lektura zagranicznych dyskusji pokazała mi, że problem może pojawić się w dowolnym aucie BMW. Opisywali go zarówno posiadacze modeli kilkuletnich, jak i nowych, jak wspomniana nowa seria 7, czy BMW iX. Oczywiście jak to na forach, królowały dwie odpowiedzi – u mnie działa oraz też mam ten problem, jak go rozwiązać? Ale pojawiły się też konkretne porady.

Zacznijmy od rozwiązania atomowego, z którego sam skorzystałem, kiedy komunikat pojawił się za pierwszy razem. Jest to przywrócenie ustawień fabrycznych auta. Wiem, jak dziwnie to brzmi, ale tak, nowoczesny samochód można zrestartować dokładnie tak samo, jak robi się to ze smartfonem czy laptopem. Jest to jednak opcja bardzo problematyczna, bo dokładnie tak jak w przypadku smartfonu, samochód trzeba na nowo skonfigurować. Dodać profile, wprowadzić ustawienia fotela, kierownicy, trybów jazdy, systemów bezpieczeństwa, oświetlenia, dźwięku… Jest z tym dużo roboty, a nie ma gwarancji, że problem się za chwilę nie powtórzy i zaręczam, że wtedy wyjdziecie z siebie i staniecie obok.

Istnieje jednak drugie, banalne rozwiązanie w postaci restartu interfejsu auta, ale nie przywrócenia go do ustawień fabrycznych, a zwyczajnie wyłączenia i włączenia. Tylko jak to zrobić, skoro wyłączenie i włączenie zapłonu nie zdaje egzaminu? Wystarczy przytrzymać wciśnięte pokrętło głośności (w różnych autach BMW wygląda to nieco inaczej) przez kilka(naście) sekund. Fora mówią o 20 sekundach, ale trwa to nieco krócej. Ekran główny auta na moment zgaśnie, system uruchomi się ponownie, a łączność w magiczny sposób zacznie działać. Można tę operację przeprowadzić w trakcie jazdy, oczywiście bezpieczniej jest poprosić o to pasażera.

Nie jest to normą, ani żadną regułą i ten komunikat nie pojawia się w każdym egzemplarzu i modelu BMW, ale jeśli na niego traficie, warto wiedzieć, jak można sobie z nim poradzić. Jeśli jednak problem będzie się powtarzać, warto sprawdzić, czy macie możliwość zaktualizowania oprogramowania auta, albo skontaktować się z serwisem producenta.