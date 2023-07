Robot sprzątający ze średniej półki. TOP5 do 2300 zł

RoboJet Duel 3 – od 898 zł

Odkurzy i przetrze na mokro za małe pieniądze – tak w telegraficznym skrócie można określić możliwości RoboJeta Duel 3. To jeden z niższych robotów sprzątających na rynku i dzięki wysokości zaledwie 7,5 cm łatwo zmieści się pod niektórymi meblami czy łóżkiem. Urządzenie posiada bezszczotkowy silnik o mocy ssania 2700 Pa i generuje niewielki hałas na poziomie do 55 dB, co czyni go najcichszym odkurzaczem w tym zestawieniu. Oprócz odkurzania RoboJet Duel 3 dba o bardzo szeroko pojętą czystość otoczenia, bo dzięki systemowi podwójnej filtracji i obecności filtru HEPA wychwytuje niewidoczne dla oka cząsteczki. Do tego potrafi mopować podłogi i posiada zbiornik na wodę o sporej pojemności 400 ml (oraz 600 ml na kurz).

Do dyspozycji mamy pięć trybów pracy – automatyczny, punktowy, optymalny, turbo oraz manualny. Wszystkim zarządzamy z poziomu aplikacji mobilnej, gdzie mamy możliwość sterowania harmonogramem sprzątania i mocą ssania, a także sterować odkurzaczem za pomocą komend głosowych. Na jednym ładowaniu robot jest w stanie sprzątnąć powierzchnię 100 m2. Aktualnie robot jest dostępny w promocji w cenie niecałych 900 zł.

Xiaomi Robot Vacuum S10 – od 1399 zł

W zestawieniu nie mogło zabraknąć lubianego w Polsce Xiaomi. Jest to model wyposażony w nawigację laserową LDS, dzięki której szybciej mapuje otoczenie i sprawnie w nim nawiguje. Co ciekawe, skaner laserowy działa w zakresie 360 stopni i w odległości do 8 metrów. Sprzątać można na różne sposoby, w czym pomaga aplikacja Xiaomi Home. Możemy w niej tworzyć strefy, mapować różne piętra, wyznaczać konkretne miejsca do sprzątania i stawiać na mapie wirtualne ściany.

Co do samego sprzątania, mamy do wyboru cztery tryby, z maksymalną mocą ssania na poziomie 4000 Pa. Oprócz odkurzania Xiaomi Robot Vacuum S10 mopuje podłogi i możemy wybrać jeden z trzech poziomów dozowania wody. Czujniki dbają o to, aby woda była rozprowadzana równomiernie. Za zasilanie robota odpowiada akumulator o pojemności 3200 mAh, który wystarcza na maksymalnie 130 minut pracy.

Samsung JetBot VR30T80313W – od 1574 zł

Samsung wyposażył swojego robota odkurzającego w czujnik LiDAR. Dzięki niemu JetBot o skomplikowanej numeracji lepiej odnajduje się w przestrzeni.

Samsung stawia w swoim odkurzaczu na szczotkę z drobnymi włóknami i gumowymi wstawkami. Co w połączeniu ze zmienną mocą ssania przekłada się na dokładniejsze sprzątanie. Bardzo ciekawą funkcją są dodatkowe elementy wokół szczotek, które przecinają wplątane włosy. Co ciekawe, wbrew pozorom to właśnie włosy zaplątują się w szczotki odkurzacza o wiele mocniej, niż sierść zwierzaków. Podobnie jak wymieniona Roomba i5, Samsung JetBot VR30T80313W mapuje pomieszczenia, pozwala na tworzenie stref bez dostępu oraz sprzątanie w wybranych miejscach. Robotem zarządzamy z poziomu aplikacji SmartThings, która pozwala na integrowanie różnych urządzeń Samsunga.

Viomi Alpha 2 Pro – od 1699 zł

Powoli zwiększamy budżet w poszukiwaniu kolejnych funkcji robotów odkurzających. Te znajdziemy w modelu Viomi Alpha 2 Pro. Podobnie jak Samsung, jest wyposażony w podwójny czujnik laserowy LiDAR. Radar, który pozwala urządzeniu precyzyjnie określać przedmioty znajdujące się na jego drodze. Robot rozpoznaje ponad 150 popularnych przedmiotów domowego użytku i jest w stanie skutecznie je wyminąć i między nimi manewrować. A przy tym czujnik pomaga w sporządzeniu dokładniejszych map otoczenia w krótszym czasie.

Viomi Alpha 2 Pro jest wyposażony w dodatkową stację czyszczącą, która automatycznie opróżnia pojemnik na brud. Producent zapewnia, że sam proces wypróżniania trwa 15 sekund, a zastosowany system filtracji HEPA blokuje we wnętrzu stacji do 95% szkodliwych cząsteczek. Oprócz odkurzania Viomi Alpha 2 Pro potrafi też mopować podłogi. Wystarczy napełnić pojemnik na wodę (pojemność 320 mln) i zamontować na nim dodatkową nakładkę.

RoboJet X-One 2 Pro – od 2289 zł

Na koniec zostawiliśmy najbardziej rozbudowane urządzenie w naszym zestawieniu. RoboJet X-One 2 Pro to po części połączenie cech wymienionych wcześniej modeli. Znajdziemy w nim dwie szczotki boczne, czujnik Laser360 Pro do lepszego orientowania się w otoczeniu, stację ładująco-czyszczącą i 3-stopniowy zbiornik na wodę oraz funkcję mopowania podłóg. Urządzenie potrafi też odkurzać i mopować jednocześnie, a system dozowania wody dopasowuje jej ilość do aktualnych potrzeb i poziomu zabrudzenia podłogi.

RoboJet X-One 2 Pro posiada kilka ciekawych funkcji dodatkowych. W trybie perfekcyjnego sprzątania robot dwa razy czyści tę samą powierzchnię podczas jednego sprzątania. Kiedy wjeżdża na dywan, automatycznie zwiększa moc ssania aż do 3000 Pa i dokładniej wyciąga z niego zabrudzenia. Ogółem mamy tu do wyboru 12 trybów sprzątania. Ciekawym dodatkiem jest zmywalny filtr HEPA, co pozwoli na rzadszą wymianę filtra i oszczędzenie pieniędzy, a całą obsługą, zarządzamy nie inaczej, jak z poziomu aplikacji mobilnej.



Warto dodać, że robot sprzątający posiada w zestawie pilota zdalnego sterowania, co jest szczególnie przydatne dla osób starszych lub tych, którzy nie chcą korzystać z aplikacji.

