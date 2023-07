Masz te urządzenia Samsunga? Nie czekaj na Androida 14

Nadchodzi One UI 6 z Androidem 14. Aktualizacja nie trafi jednak do wszystkich

W czasie, gdy Google szykuje się do wydania Androida 14, poszczególni producenci intensywnie pracują nad własnymi nakładkami opartymi o ten system. W ostatnich latach najszybciej aktualizację udostępniało Oppo, jednak Samsung robił to najsprawniej, udostępniając uaktualnienie na ogromnej liczbie urządzeń w różnych regionach. Spodziewamy się, że tak samo będzie i w przypadku One UI 6, opartego na Androidzie 14, który powinien trafić na pierwsze modele już jesienią. Kiedy już południowokoreański gigant rozpocznie cały proces, nie zatrzyma się, aż aktualizacja nie trafi do wszystkich, którzy powinni ją dostać.

Chociaż Samsung od jakiegoś czasu oferuje dłuższe wsparcie aktualizacji dla swoich urządzeń, to nie jest ono wieczne i kiedyś musi się skończyć. Czy tego chcemy, czy nie, nawet modele flagowe, które kupiliśmy przed kilkoma laty, nie będą nam służyć w nieskończoność. Oczywiście brak aktualizacji oprogramowania nie sprawia, że są one niezdatne do użytku, jednak to już pierwszy znak, że należy powoli zacząć rozglądać się za czymś nowym. Gdy przyjdzie koniec wsparcia bezpieczeństwa lepiej przerzucić się na inny model, by mieć pewność, że wszelkie dane zgromadzone na urządzeniu są bezpieczne.

Co do modeli z tego czy ubiegłego roku, możemy być pewni, że kwalifikują się one do aktualizacji. W przypadku starszych urządzeń można mieć pewne wątpliwości. Wiele osób nie orientuje się w długości wsparcia, jakie udziela im producent, dlatego przed pojawieniem się takich dużych aktualizacji systemowych często robione są listy modeli, które otrzymają uaktualnienie lub wręcz przeciwnie – będą musiały obejść się „smakiem”.

Serwis SamMobile sporządził właśnie taki wykaz, kierując się zasadami aktualizacji oprogramowania producenta. Na liście znalazły się smartfony, jak i tablety, a wszystkie łączy jedno – nie dostaną One UI 6 z Androidem 14.

Smartfony:

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 Plus

Galaxy S20

Galaxy S20 FE

Galaxy S10 Lite

Galaxy A71

Galaxy A51

Galaxy A32

Galaxy A22

Tablety:

Galaxy Tab S7 Plus

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S6 Lite 2020

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Chociaż składane smartfony są dalej nowością, to pierwsze generacje mają już na karku kilka lat i jak można było się spodziewać – ich wsparcie też się już kończy. W tym wypadku chodzi o Galaxy Z Fold 2 oraz pierwszego Galaxy Z Flip. Właściciele obu tych modeli będą musieli zacząć oswajać się z myślą, że najwyższa pora pomyśleć nad ich wymianą. Na szczęście nie od razu, bo łatki bezpieczeństwa nadal będą do nich trafiać, ale tylko przez jakiś czas.