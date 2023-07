Home Nauka Tornado na Słońcu uchwycone w 4K. Nie ma piękniejszego widoku na kosmos z Ziemi

Tornado na Słońcu uchwycone w 4K. Nie ma piękniejszego widoku na kosmos z Ziemi

Słońce widoczne na ziemskim nieboskłonie z odległości 150 milionów kilometrów jest jedynie oślepiającą swoim blaskiem okrągłą tarczą, która zasadniczo nie zmienia swojego wyglądu. Wraz ze zbliżaniem się do maksimum aktywności słonecznej na powierzchni Słońca coraz częściej pojawia się coraz więcej plam słonecznych, lokalnych obszarów charakteryzujących się niższą temperaturą. Gołym wzrokiem jednak żadnych zmian tego typu nie dostrzeżemy, bowiem co do zasady nie możemy bezpośrednio spoglądać na Słońce, nie ryzykując uszkodzenia lub utraty wzroku. Całe szczęście, że istnieją specjalne filtry i teleskopy, które pozwalają dokładnie przyjrzeć się wrzącej powierzchni Słońca.