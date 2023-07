Urodzinowa promocja Xiaomi trwa w najlepsze. Kolejne obniżki na smartfony i nie tylko

W drugim etapie urodzinowej promocji można skorzystać z przecen na kolejne sprzęty. Na liście znalazły się zarówno smartfony, jak i smartwatche, a nawet hulajnoga, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Jak to jednak zwykle bywa, akcja jest ograniczona czasowo i trwa tylko do 9 lipca.

Jak najlepiej świętować urodziny? Tnąc ceny urządzeń! Co przygotowało Xiaomi?

Na pierwszy ogień weźmy smartfony. W promocji znalazły się modele z najnowszej serii Redmi Note 12. Zarówno Note 12 Pro i Note 12 Pro+ mają ze sobą wiele wspólnego, bo oba wyposażono w 6,67-calowe ekrany OLED charakteryzujące się rozdzielczością Full HD+ i częstotliwością odświeżania 120 Hz. Napędza je układ MediaTek Dimensity 1080 5G. Kolejną cechą wspólną jest 16-megapikselowy aparat do selfie, a także dodatkowe funkcje, takie jak: wejście słuchawkowe 3,5 mm, NFC i obsługa Wi-Fi 6.

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Na pokładzie Note 12 Pro+ znajdziemy 200-megapikselowy aparat główny HPX (f/1.65, OIS). Towarzyszy mu obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix i makro 2 Mpix. W przypadku modelu bez „plusa”, różnica sprowadza się do 50-megapikselowego aparatu głównego zamiast tego 200 Mpix. Oba smartfony zasilane są przez akumulator o pojemności 5000 mAh, ale różnią się prędkością ładowania. Note 12 Pro obsługuje 67 W, natomiast Note 12 Pro+ – 120 W.

Oczywiście różnicę znajdziemy też w cenie i warunkach promocji. Redmi Note 12 Pro+ w wersji 8/256 GB można kupić za 1999 zł (zamiast 2299 zł), natomiast Note 12 Pro kosztuje po obniżce 1899 zł za wariant 6/128 GB, ale w zestawie dostajemy też słuchawki Xiaomi Buds 3 zupełnie za darmo.

Redmi Note 12

Jeśli natomiast macie mniejszy budżet, nie ma się co martwić. Do wyboru macie Redmi Note 12 z ekranem AMOLED odświeżanym z częstotliwością 120 Hz i z jasnością szczytową 1150 nitów, który idealnie sprawdzi się u każdego miłośnika rozrywki. Tu w prezencie również dostajemy słuchawki i to Redmi Buds Pro. Koszt takiego zestawu (smartfon w wersji 4/128 GB) wynosi od 1099 zł.

Redmi Note 11S

Natomiast dla tych, którzy nie chcą przekraczać 1000 zł, mamy Redmi Note 11S ze 108-megapikselowym aparatem głównym, pojemnym akumulatorem 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W oraz ekranem AMOLED. Za wersję 6/64 GB zapłacimy w promocji jedynie 999 zł.

Obniżki doczekała się także kultowa opaska sportowa – Xiaomi Smart Band 7 i to na dodatek w dwóch wersjach, bo do wyboru mamy opcję z NFC lub bez. Ta wodoodporna, lekka konstrukcja monitoruje natlenienie krwi, analizuje jakość snu, mierzy tętnom, a na dodatek ma akumulator, który pozwoli nawet na 14 dni pracy na jednym ładowaniu. Za wersję NFC zapłacimy teraz 249 zł, a za opaskę bez NFC – 199 zł. W obu przypadkach obniżka wyniosła 50 zł.

Xiaomi Watch S1 Xiaomi Watch S1 Active

Xiaomi ma też coś dla fanów smartwatchy – Xiaomi Watch S1 oraz S1 Active. Oba mogą stać się nieodłącznym towarzyszem codziennych ćwiczeń, pieszych wycieczek czy zwyczajnego życia, monitorując stan zdrowia, snu i zapewniając stały dostęp do parametrów naszego organizmu oraz powiadomień ze smartfona. Model Watch S1 kosztuje po obniżce 749 zł, natomiast wersja Active – 519 zł.

Mi Electric Scooter 3

Jak wcześniej wspomniałam, na promocji znalazła się ponadto hulajnoga elektryczna Mi Electric Scooter 3, charakteryzująca się lekką, składaną konstrukcją, szybkością (do 25 km/h) oraz wydajnością (do 30 km zasięgu). Za bezpieczeństwo odpowiadają m.in. tylny hamulec tarczowy, szereg odblasków z każdej strony i obwody zabezpieczające zasilanie. Ten model wyposażono w 300 watowy silnik i akumulator 7650 mAh. Cena w promocji wynosi 1999 zł.

Wybrane oferty będzie można znaleźć w salonach Xiaomi Store, na stronach mi.com, mi-store.pl, mimarkt.pl oraz mi-home.pl i u operatorów: Orange, T-Mobile, Play, Plus oraz w sieciach Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, Techwish i X-kom. Pamiętajcie tylko, że ceny i dostępność w poszczególnych kanałach mogą się różnić.