Płacisz 50 zł i masz wszystko bez limitu. Nowy abonament Virgin Mobile Unlimited ma tylko jeden haczyk

Virgin Mobile przedstawia abonament Unlimited

Jak sama nazwa wskazuje, nowa oferta abonamentowa w sieci Virgin Mobile nie ustanawia dla klientów żadnych limitów. Płacąc 50 złotych miesięcznie (po rabatach), otrzymujemy nielimitowany internet z pełną prędkością danych, także w technologii 5G – o ile macie odpowiednie urządzenie i jesteście w zasięgu. Dodatkowo oczywiście oferta obejmuje rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu. Na dodatek, choć to abonament, nie musimy wiązać się z operatorem wieloletnią umową. Jest to bowiem opcja bezterminowa, a więc można z niej zrezygnować w każdym momencie. Za mało idealnie? To dodam jeszcze, że Virgin Mobile nie pobiera żadnej opłaty aktywacyjnej.

Cóż, jak patrzę na te warunki, to nic tylko brać. Wszystko wygląda świetnie, ale dobrze wiemy, że kiedy coś jest tak piękne, to musi tkwić w tym pewien haczyć. Nie inaczej jest też w przypadku abonamentu Unlimited. Internet, rozmowy, SMS-y i MMS-y są owszem nielimitowane, jednak operator gdzie indziej postawił limit. Chodzi o to, że ten abonament został przeznaczony tylko dla młodych klientów. Dokładniej, dla osób pomiędzy 18 a 26 rokiem życia.

Wygląda na to, że Virgin Mobile doszedł do wniosku, że tylko młode osoby lubią dużo rozmawiać czy korzystać z sieci. Mimo tego oferta jest naprawdę świetna i z pewnością przyciągnie wielu nowych klientów, bo idealnie sprawdzi się podczas wakacyjnych wyjazdów, wizyt na festiwalach, a także pracy czy nauki już po zakończeniu odpoczynku.

Pamiętajcie tylko, że miesięczna opłata 50 zł to kwota już po rabatach – za e-fakturę i wyrażenie zgód marketingowych (łącznie 10 zł). Muszę też wspomnieć, że oferta obowiązuje tylko przez 24 miesiące, natomiast od 25.okresu rozliczeniowego, jeśli nie zrezygnujecie z abonamentu, będziecie płacić 90 zł (po rabatach lub 100 zł bez rabatów). Pamiętajcie więc, by ewentualnie zrezygnować z oferty, inaczej wasze miesięczne wydatki znacznie wzrosną.

Przy okazji Virgin Mobile przypomina też, że klienci sieci cały czas mogą wygodnie zarządzać swoim kontem w aplikacji Play24, gdzie bez problemu włączą lub wyłączą pakiety i dodatkowe usługi, sprawdzą kwotę ostatniej faktury oraz ustawią automatyczne pobieranie opłat ze wskazanego rachunku, więc nie trzeba nawet pamiętać o wykonywaniu przelewów.