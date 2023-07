Zmiany w prawie budowlanym 2023 – będzie łatwiej !

Nowe prawo budowlane w 2023

W Dzienniku Ustaw pojawił się jednolity tekst ustawy Prawo Budowlane. Projekt powstał aby znacznie uprościć obowiązujące dotychczas przepisy regulujące proces inwestycyjno-budowlany. Czego mogą spodziewać się inwestorzy i projektodawcy w 2023 roku?

Dom bez pozwolenia bez względu na powierzchnię

W 2022 roku mieliśmy możliwość wybudowania domu bez pozwolenia na budowę pod warunkiem, że jego powierzchnia nie przekracza 70 kw. Był to swego rodzaju program pilotażowy, który według ekspertów sprawdził się na tyle, że przyszła pora na rozszerzenie osób uprawnionych do tego prawa.

Według nowych przepisów każdy dom, którego inwestorem jest osoba prywatna, bez względu na jego powierzchnię będzie mógł być wybudowany na podstawie zgłoszenia według projektu. Co więcej również procedura odbioru tego domu będzie znacznie uproszczona, ponieważ to kierownik budowy będzie potwierdzał możliwość oddania budynku do użytku, kiedy inwestor dokona zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Jedyne ograniczenie w wybudowaniu domu bez pozwolenia ma dotyczyć jego wysokości. Budynek nie będzie mógł mieć więcej niż 2 kondygnacje.

Pozostałe zmiany w prawie budowlanym

Oprócz zmiany metrażu dla domu bez pozwolenia, nowelizacja wprowadza wiele innych uproszczeń:

rozszerzenie katalogu budynków zwolnionych z wymogu decyzji o pozwoleniu na budowę

kary za nieterminowe decyzje o pozwoleniu na rozbiórkę

zmiany w odpowiedzialności zawodowej w zakresie budownictwa

wprowadzenie ulepszeń do Elektronicznego Dziennika Budowy

wprowadzenie Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego oraz Elektronicznego Centralnego rejestru osób z uprawnieniami budowlanymi

stojące elektrownie wiatrowe niższe niż 3 m zwolnione z pozwolenia i zgłoszenia

Powstanie Baza Projektów Budowlanych

Elektroniczna baza projektów będzie dużym ułatwieniem dla inwestorów, którzy na różnych etapach nie będą musieli dostarczać papierowej wersji projektu. Raz wprowadzony do bazy projekt otrzyma swój numer, którym będzie można posługiwać się w trakcie kontaktu z urzędami. Urząd obsługujący wniosek będzie miał na jego podstawie wgląd do projektu wprowadzonego do bazy, np. przez projektanta. Ułatwi to również kontakt między organami administracji publicznej.

