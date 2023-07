Zotac Gaming GeForce RTX 4060 OC Spider-Man to wyjątkowa edycja karty graficznej

Zotac Gaming GeForce RTX 4060 OC Spider-Man przyciąga dodatkami

Zotac zaprezentował wyjątkową serię kart graficznych, do których należy RTX 4060 – Spider-Man: Across The Spider-Verse Bundle. W zestawie z kartą otrzymujemy figurkę (losowo wybraną jedną z trzech), naklejki Spider-Man (w tym na wentylatory karty graficznej) czy kartę Ztorm. Dzięki temu będziecie mogli spersonalizować nie tylko kartę, ale nawet samą obudowę naklejając na nią tematyczne naklejki. Dołączoną figurkę możecie postawić na samej karcie, piwnicy obudowy czy po prosty na biurku tak, aby przypominała Wam ona wyjątkowe wydajnie grafiki. Jeśli więc jesteście fanami Spider-Mana to po prostu musicie mieć kartę z właśnie tej serii.

Nie zapominajmy przy tym o samym wykonaniu karty. Zotac stanął tutaj na wysokości zadania i karta jest naprawdę świetnej jakości. Mamy choćby metalowy backplate, którego konkurencja często nie ma. Za chłodzenie odpowiadają dwa wentylatory, które pracują półpasywnie. Przy tym wszystkim grafika zajmuje tylko dwa sloty PCI i ma długość 222,3 mm. Bez problemów więc zmieści się nawet w mniejszych obudowach.

Rozgrywka w 1920 x 1080 będzie naprawdę przyjemna

Sam RTX 4060 to karta stworzona do grania w Full HD. Edycja Zotaca ma fabryczne OC (zegar boost wynosi 2475 MHz), dzięki czemu wyniki będą wyższe niż w przypadku modelu bez podkręcenia. Oznacza to jeszcze lepsze wyniki w rasteryzacji, w której to grafika jest w stanie zapewnić średnio ponad 60 fps w większości gier. W testach 10 tytułów średnia ilość fps w 19230 x 1080 wyniosła 75,5 fps, co jest niezłym wynikiem. Oczywiście znajdą się bardziej wymagające gry, ale w większości w 1920 x 1080 px możecie liczyć na naprawdę niezłe wyniki. Zresztą zobaczcie przykładowy wynik z Watch Dogs: Legion.

Spokojnie możecie więc odpalać większość wymagających tytułów na maksymalnych detalach i cieszyć się z płynnej rozgrywki. Wyniki są też wyższe od poprzednika, czyli GeForce RTX 3060. Tutaj plus dla Zotaca za wcześniej wspomniane fabryczne podkręcenie karty, które pozwala na zyskanie jeszcze kilku fps względem kart bez OC.

Oczywiście trochę inaczej ma się sprawa z ray tracingiem, ale tu na pomoc przychodzi jedna z czołowych technologii Nvidii.

DLLS 3 to jedna z największych zalet karty

Przy ray tracingu na maksymalnych ustawieniach jest już słabiej. Średnia klatek na sekundę z 5 gier w testach wyniosła 41,3 fps. Nie jest źle, ale rozgrywka też nie należy do najpłynniejszych. Tutaj na pomoc przychodzi DLSS od Nvidii. Tutaj warto pamiętać, że zieloni wprowadzili DLLS 3, który obsługują właśnie karty z serii RTX 4000. W skład niego wchodzi generator klatek, który potrafi znacznie podbić ilość fps względem DLSS 2 czy konkurencyjnych rozwiązań. Zobaczcie zresztą sami, jak działanie tej technologii wygląda w Cyberpunk 2077 na maksymalnych detalach i z włączonym ray tracingiem.

Sam DLSS w trybie Jakość zapewnia już ponad 60 fps, a jak dodacie do tego generator klatek, to ilość fps wzrasta do ponad 90. W takich warunkach bez problemów możecie cieszyć się z w pełni płynnej rozgrywki. W pozostałych grach będzie nawet lepiej, bowiem Cyberpunk 2077 to jeden z najbardziej wymagających tytułów pod względem RT. Zwróćcie też uwagę, jak sporo dalej generator klatek. Karta z włączoną technologią spokojnie przebija RTX 3070 Ti z samym DLSS: Jakość. W wielu przypadkach sytuacja się powtórzy i wyniki tak naprawdę będą wyższe od teoretycznie szybszej karty graficznej, ale nie obsługującej DLSS 3.

DLSS 3 jest więc ogromną zaletą Zotac Gaming GeForce RTX 4060 OC Spider-Man, której nie ma konkurencja. Co więcej działa ona również lepiej niż np. FSR. Jakość obrazu jest znacznie lepsza, nie ma też artefaktów – w szczególności, jeśli chodzi o tryb Jakość. Generator klatek cały czas jest rozwijany i zmieniany, ale przy standardowej rozgrywce tutaj również jest ciężko dostrzec jakieś wady w obrazie. Warto więc kupić kartę w szczególności dla znacznie podbijającego wydajność DLSS 3, na którego konkurencja ciągle nie ma odpowiedzi. Zresztą sami możecie zobaczyć, jaka jest różnice pomiędzy kartą Zotaca przy włączonym generatorze klatek, a Radeonem RX 7600 bez niego – jest to pogrom.

Nvidia popracowała nad poborem mocy

Kolejna zaleta Zotac Gaming GeForce RTX 4060 OC Spider-Man to naprawdę niski pobór mocy. Podczas rozgrywki w Cyberpunk 2077 cały zestaw pobierał ok. 277 W. Jest to wynik na poziomie podkręconej wersji RTX 3050, czyli naprawdę niski. RTX 3060 OC w identycznych warunkach potrzebował ok. 329 W, czyli trochę więcej przy niższej wydajności. Nic więc dziwnego, że Zotac zdecydował się na zastosowanie jednej wtyczki 8-pin, która zapewnia kompatybilność ze starszymi zasilaczami i spokojnie wystarczy przy tym modelu – sam sugerowany zasilacz to zaledwie 500 W. Jeśli więc zależy Wam na oszczędnościach na prądzie, w szczególności podczas gdy jego ceny w Polsce rosną, to wybór Zotac Gaming GeForce RTX 4060 OC Spider-Man będzie strzałem w dziesiątkę.

Zotac Gaming GeForce RTX 4060 OC Spider-Man to karta warta Waszych pieniędzy

Limitowane edycje kart graficznych związanych z różnymi bohaterami zdarzają się rzadko. Jeśli więc jesteście fanami Spider-Mana to koniecznie musicie kupić kartę z takiej edycji – będziecie bardzo zadowoleni. Grafika oferuje dobrą wydajność w rasteryzacji w Full HD oraz wspiera DLSS 3. Dzięki niemu możecie zyskać mnóstwo fps i cieszyć się z płynnej rozgrywki nawet przy włączonych maksymalnych ustawieniach ray tracingu. Co więcej konkurencja nie ma na razie odpowiedzi na to, więc wybór jest prosty.

Oprócz tego karta ma naprawdę fajnej jakości chłodzenie oraz jest bardzo dobrze wykonana. Sporym plusem jest również niski pobór mocy. Nie musicie obawiać się rachunków za prąd, a dzięki wtyczce 8-pin macie pewność, że nawet starszy zasilacz bez problemów sobie tutaj poradzi. Jeśli więc szukacie nowej karty graficznej i Spider-Man do Was przemawia to nie ma się nad czym zastanawiać.