Większy ekran, dziesiątki aplikacji i nowe smart funkcje. Oto Amazfit Bip 5

Amazfit Bip 5 zalicza premierę. Sprawdźmy jego specyfikację

Zwykle to te droższe smartwatche mogą pochwalić się wielkimi ekranami, podczas gdy modele bardziej budżetowe każą nam zadowolić się wyświetlaczami o mniejszej przekątnej. Tymczasem w tej kwestii Amazfit Bip 5 nie idzie na żadne kompromisy. Na pokładzie znalazł się bowiem aż 1,91-calowy ekran dotykowy LCD z ogromnym wyborem tarcz – tych jest ponad 70. Dzięki temu będzie można dostosować zegarek do własnych preferencji, w czym pomoże funkcja Portrait Watch Face, pozwalająca na ustawienie własnego zdjęcia jako tarczy. Ekran wykonano ze szkła, a jego krawędzie są lekko zakrzywione, by uprzyjemnić wrażenia wizualne oraz sprawić, aby odczytywanie informacji na zegarku było łatwiejsze.

Amazfit Bip 5, dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi, obsługuje połączenia telefoniczne Bluetooth – nawet podczas aktywności nie trzeba będzie sięgać po smartfona, by odebrać połączenie. Producent oddaje do dyspozycji użytkownika oprogramowanie Zepp OS 2.0, które sprawia, że nowy smartwatch jest jeszcze bardziej smart. Można wybierać z bardzo bogatej biblioteki ponad 70 aplikacji, wśród których znalazło się też przeszło 30 gier. Aplikacje dostępne do pobrania pomogą w lepszym monitorowaniu ważnych parametrów zdrowia oraz różnych codziennych aktywności.

A skoro już przy tym jesteśmy, nowy model od Amazfit został wyposażony aż w dwa razy więcej trybów treningowych niż jego poprzednich. Można wybierać spośród 120 trybów, a siedem najpopularniejszych aktywności zegarek wykryje i zarejestruje sam, co jest sporym ułatwieniem. Warto tu również wspomnieć, że za pośrednictwem wbudowanego głośnia urządzenie będzie informować o wybranych wartościach w trakcie aktywności, co wielu osobom może się bardzo przydać. Oczywiście jak na smartwatch przystało, nie zabrakło tutaj również funkcji śledzenia zdrowia, za które odpowiada oprogramowanie i wiele czujników.

Zaawansowany czujnik BioTracker PPG odpowiada za ciągłe monitorowanie nasycenia krwi tlenem, tętna czy poziomu stresu, a jeśli któreś z tych wartości przekroczy normę, zegarek da o tym znać. Wyniki pomiarów można sprawdzać bezpośrednio na urządzeniu, ale o wiele wygodniej będzie to robić w aplikacji Zepp. Zwłaszcza że urządzenie korzysta ze specjalnego algorytmu Amazfit PeakBeats rejestrującego i przedstawiającego specjalistyczne dane m.in. VO₂ Max. Jeśli natomiast korzystacie z innych aplikacji, takich jak adidas Running czy Strava, nie macie się o co martwić Aplikacja Zepp może udostępniać im zgromadzone dane treningowe.

Ile kosztuje Amazfit Bip 5?

Jak już wspomniałam, jest to model z niższej półki, o wiele bardziej przystępny cenowo. Kosztuje bowiem 399 zł i można go kupić bezpośrednio w sklepach Amazfit, albo na Amazonie lub AliExpress. Pamiętajcie tylko, by sprawdzić wcześniej kilka ofert, bo ceny u partneró1) mogą się od siebie różnić.