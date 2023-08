Home Tech Asus zamknie dział Zenfone – czy to koniec małych flagowców?

Asus zamknie dział Zenfone – czy to koniec małych flagowców?

Nieczęsto decydujemy się na pisanie o informacjach nie do końca sprawdzonych, jednak tym razem czynimy wyjątek. Jeśli bowiem się potwierdzi, to będzie to najprawdopodobniej oznaczało koniec całej kategorii smartfonów – małych urządzeń o bardzo rozbudowanej specyfikacji.