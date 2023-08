Czy prawa fizyki mogą się zmienić? Wieloletni eksperyment dostarczył odpowiedzi

O rezultatach przeprowadzonych badań pisali na łamach Nature. Na pierwszy rzut oka wyjaśnienie całej zagadki powinno być oczywiste, ponieważ gdyby prawa fizyki różniły się w poszczególnych częściach wszechświata (bądź na różnych etapach jego istnienia) to byłoby to sprzeczne z ogólną teorią względności Einsteina. Słynny naukowiec powtarzał przecież, że prawa fizyki są niezmienne i stałe – bez względu na miejsce i czas.

Z jednej strony, pomimo wieloletnich badań oraz licznych ich autorów, mających na celu obalenie twierdzeń jednego z najwybitniejszych umysłów w historii, nie udało się do tej pory podważyć słów Einsteina. Z drugiej natomiast, mając na uwadze to, jak zaskakujący potrafi być wszechświat oraz mając dostęp do coraz to bardziej zaawansowanych narzędzi badawczych, grzechem byłoby nie przekonać się, czy prawa fizyki faktycznie są niezmienne.

Jeden z takich eksperymentów został przeprowadzony przed laty. Jego autorzy prowadzili obserwacje aż przez czternaście lat. W tym czasie zwracali szczególną uwagę na interakcje magnetyczne zachodzące wewnątrz zegarów atomowych. Skupiając się na magnetyzmie wytwarzanym przez jądro oraz elektrony w atomach zegarów atomowych, naukowcy próbowali raz na zawsze udzielić odpowiedzi na palące pytania.

Aby przekonać się, czy prawa fizyki mogą zmieniać się w czasie bądź przestrzeni, naukowcy na przestrzeni czternastu lat śledzili interakcje magnetyczne w dwunastu różnych zegarach atomowych

Łącznie eksperymentem objętych zostało 12 zegarów atomowych zlokalizowanych w różnych częściach świata. Wielkie przedsięwzięcie rozpoczęło się w 1999 roku, a w 2014 zaczęto analizę zgromadzonych danych. W tym okresie zegary czternastokrotnie okrążyły Słońce, co było rzecz jasna związane z orbitą Ziemi wokół naszej gwiazdy. Co istotne, jej eliptyczny kształt sprawiał, iż zegary przemieszczały się w obrębie różnych pól grawitacyjnych, dzięki czemu pojawiła się wyjątkowa możliwość testowania przyjętych założeń w odmiennych warunkach.

Wnioski płynące z eksperymentu okazały się niespecjalnie zaskakujące – mogły takie być co najwyżej dla największych przeciwników Einsteina i jego teorii. Krótko mówiąc: prawa fizyki są niezmienne, nawet w różnych częściach wszechświata i wraz z upływem czasu. A już na pewno nie w warunkach, przez jakie na przestrzeni czternastu lat przechodziła Ziemia krążąca wokół Słońca. Cóż, Einstein – pomimo wyzwań rzucanych mu przez współczesnych badaczy – wciąż wychodzi z tych naukowych starć obronną ręką.