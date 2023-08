Tak ewoluuje rynek e-bike. Elektryczny rower 9S Pro V2 jest tego świetnym przykładem

Elektryczny rower 9S Pro V2 od Propella już do kupienia

Elektryczne rowery ewoluują w szybkim tempie, a jednym z najnowszych uczestników wyścigu o wyższe udziały na rynku e-bike jest 9S Pro V2 firmy Propella. Ten model jest odnowioną, jeszcze lepszą i bardziej dopracowaną maszyną swojego poprzednika, czym może kusić zarówno rowerzystów regularnie wybierających się na przejażdżki poza miastem, jak i klientów szukających jednośladu w formie codziennego środka transportu.

Największą zmianą obecną w 9S Pro V2 w stosunku do oryginału jest zastąpienie pierwotnego systemu napędu Vinka silnikiem Mivince o mocy szczytowej 500 watów w tylnej piaście. Zmiana ta ma zapewniać płynniejszą i bardziej wydajną jazdę, na co wpływa również dodatek wykrywania momentu obrotowego w suporcie. W przeciwieństwie do tradycyjnej metody, w której silnik reaguje na prędkość, wykrywanie momentu obrotowego pozwala silnikowi reagować na moc wywieraną na platformy pedał, a rezultatem jest bardziej intuicyjna i naturalna jazda z prędkością do 32 km/h.

Ulepszenia doczekał się też wyjmowany 360-Wh akumulator w rurze dolnej. Bazuje teraz na ogniwach litowo-jonowych LG 21700, zapewniając do prawie 90 km zasięgu na najniższym trybie wspomagania z pięciu obecnych. Inne elementy sprowadzają się do 9-biegowej przerzutki tylnej Shimano, 27,5-calowym obręczom ze stopu aluminium i 2-calowych opon Pirelli CST, hydraulicznych hamulców tarczowych, kolorowego wyświetlacza LCD i zintegrowanego reflektora.

Warto podkreślić, że jedną z wyróżniających się cech 9S Pro V2 jest jego dostępność z ramą step-through, jako że to pierwszy model z tego typu wariantem ramy w ofercie firmy Propella, który jest przeznaczony dla rowerzystów o wzroście od 1,6 do 1,8 metra. W przypadku wersji step-over powinni zainteresować się nią zwłaszcza wyżsi rowerzyści z racji przeznaczenia dla osób o wzroście od 1,65 do 1,8 metra. Aktualnie Propella 9S Pro V2 jest do kupienia w przedsprzedaży wymagającej wpłacenia zaliczki w wysokości 200 dolarów, do których następnie trzeba dołożyć 1099 dolców przed wysyłką w grudniu. W ogólnym rozrachunku ten rower elektryczny to więc coś więcej niż tylko ulepszenie, a raczej pokaz tego, jak e-bike dostosowują się do zmieniających się potrzeb.