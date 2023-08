Tak uniwersalnego zegarka sportowego jeszcze nie było. Oto Garmin Venu 3

Garmin Venu 3 możesz ładować co dwa tygodnie

Rodzina Garmin Venu 3 składa się z dwóch modeli, różniących się wielkością i nazwą. Wersja z kopertą o średnicy 41 mm będzie dostępna jako Venu 3s, natomiast model z kopertą o wielkości 45 mm nazwany został po prostu Venu 3. Poza różnicą w rozmiarach są to jednak urządzenia o identycznych funkcjach. Jak przystało na smartwatch z ambicjami wykraczającymi poza sport, Venu 3 nada się doskonale do przekazywania powiadomień z telefonu, można także odbierać SMS i e-maile, a nawet dzwonić – Venu 3 nie ma co prawda wbudowanego eSIM, lecz może służyć jako zestaw głośnomówiący współpracujący ze smartfonem. Venu 3 ma także rozbudowane funkcje bezpieczeństwa, dzięki którym można ręcznie lub automatycznie w przypadku rozpoznania incydentu przekazać alarm wraz lokalizacją dla uprawnionych kontaktów alarmowych. od przesyłania lokalizacji do kontaktów alarmowych.

Garmin to jednak przede wszystkim sport i zdrowie

Najnowsze Venu 3 ma zatem rozbudowany system zbierania i analizy danych zdrowotnych.

Asystent snu monitoruje fazy snu, saturację, tętno i jego zmienność, wykrywa także drzemki i określa ich wpływ na poziom regeneracji organizmu. Na podstawie zebranych danych Venu 3 dostarcza ocenę jakości snu oraz zalecenia dotyczące jego długości.

monitoruje fazy snu, saturację, tętno i jego zmienność, wykrywa także drzemki i określa ich wpływ na poziom regeneracji organizmu. Na podstawie zebranych danych Venu 3 dostarcza ocenę jakości snu oraz zalecenia dotyczące jego długości. Raport poranny: po przebudzeniu Venu 3 raportuje podstawowe informacje dotyczące stanu organizmu, jakości snu, wypoczynku i HRV

po przebudzeniu Venu 3 raportuje podstawowe informacje dotyczące stanu organizmu, jakości snu, wypoczynku i HRV Poprawione Body Battery: Venu 3 określa poziom energii w ciągu dnia i jest w stanie sugerować najlepszą porę na aktywność lub drzemkę.

Venu 3 określa poziom energii w ciągu dnia i jest w stanie sugerować najlepszą porę na aktywność lub drzemkę. Tryb wózka inwalidzkiego: Venu 3 jest w stanie monitorować i rejestrować aktywność charakterystyczną dla użytkowników wózków inwalidzkich, takich jak dzienną liczbę pchnięć kół, może też przypominać o zmianie rozłożenia masy ciała. Pośród dostępnych treningów i funkcji sportowych nie zabrakło też odpowiednio dopasowanych aktywności i treningów.

Venu 3 jest w stanie monitorować i rejestrować aktywność charakterystyczną dla użytkowników wózków inwalidzkich, takich jak dzienną liczbę pchnięć kół, może też przypominać o zmianie rozłożenia masy ciała. Pośród dostępnych treningów i funkcji sportowych nie zabrakło też odpowiednio dopasowanych aktywności i treningów. Analiza treningów i procesu regeneracji: Venu 3 dostarcza przeglądowych danych o wpływie treningu na organizm i potrzebę wypoczynku.

Garmin Venu 3 – podstawowe parametry

Zarówno Venu 3 jak i Venu 3s wykonane są ze stali nierdzewnej i plastiku wzmacnianego włóknem szklanym. Użyte paski wykorzystują standardowy montaż – 22 mm w przypadku Venu 3 i 18 mm w przypadku mniejszego 3s. Oba smartwatche wykorzystują wyświetlacze AMOLED z możliwością pracy w trybie zawsze włączonym. Większy model ma przekątną 1,4″ i rozdzielczość 454 x 454 piksele, mniejszy 1,2″ i odpowiednio 390 x 390 pikseli.

Dotykowe ekrany chronione są przez szkło Gorilla Glass 3. Czas pracy w trybie zegarka wynosi do 14 dni w przypadku Venu 3 i do 10 dni w przypadku Venu 3s – oczywiście czas ten drastycznie spada w przypadku aktywności lokalizacji satelitarnej, odpowiednio do 20 i 15 godzin, co jest zupełnie niezłym wynikiem. Obecność układu NFC i zgodność z Garmin Pay pozwala natomiast wykorzystać zegarek do płatności zbliżeniowych.

Garmin Venu 3/3s nie będzie niestety tani – na stronie producenta mały kosztuje 499,99 euro, a duży 549,99, czyli przy obecnym kursie walut od 2230 do 2450 zł. Wydaje się to jednak kwotą dość rozsądną jak za smartwatch o podobnych możliwościach i czasie pracy.