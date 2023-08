Huawei z kolejnymi nowościami. Wielozadaniowy tablet Huawei MatePad 11,5” i słuchawki FreeBuds SE 2 już w Polsce

Huawei MatePad 11.5” to mistrz prostej wielozadaniowości

Nowy tablet producenta ma być skierowany przede wszystkim do osób, które wykorzystują tego typu urządzenia nie tylko do rozrywki. MatePad świetnie sprawdzi się też w pracy i podczas nauki, a korzystać z niego można równie wygodnie i efektywnie, jak z laptopa. Jednym z czynników na to wpływających jest innowacyjna klawiatura, która działa nawet podczas odłączenia jej od etui, co daje znacznie więcej możliwości – można pracować na nim jak na zwykłym notebooku lub pozostawić tablet na stole, a klawiaturę trzymać na kolanach. To już zależy od nas. Na pokładzie znalazły się aplikacje biurowe WPS Office w wersji na PC, co pozwoli na wygodne tworzenie prezentacji czy arkuszy kalkulacyjnych lub rysunków i notatek, jeśli sięgniemy też po opcjonalny rysik Huawei M-Pencil. Przydatna będzie też funkcja AI Voice, która obsługuje konwersję głosu na tekst.

Jeśli chodzi o specyfikację, to jak sama nazwa wskazuje, MatePad został wyposażony w 11,5-calowy ekran Huawei FullViev o proporcjach 3:2, który pokrywa aż 86% powierzchni obudowy. Dzięki zastosowanym proporcjom mamy o wiele większy obszar wyświetlania niż w innych tabletach, co świetnie sprawdzi się właśnie podczas pracy czy nauki. Ekran odświeżany jest z częstotliwością do 120 Hz i zapewnia rozdzielczość 2200×1440 pikseli. Huawei zadbał też o ograniczenie emisji szkodliwego niebieskiego światła oraz eliminację migotania, a skuteczność ochrony wzroku potwierdzają certyfikaty Low Blue Light i Flicker Free przyznane przez TÜV Rheinland. To bardzo istotne, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że nowy MatePad ma być wykorzystywany w pracy, a więc czasem i przez wiele godzin dziennie.

Urządzenie napędzane jest przez układ Snapdragon 7 Gen 1 w połączeniu z 6 lub 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Za zasilanie odpowiada natomiast akumulator o pojemności aż 7700 mAh, który może wytrzymać ponad 37 dni w trybie czuwania. Naładujemy go natomiast z mocą 20 W. Jak już wspomnieliśmy, jego to model nastawiony na wielozadaniowość – równolegle można np. edytować e‑maile podczas pisania na czacie, oglądać filmy podczas zakupów lub robić notatki podczas czytania. Dzięki funkcjom takim, jak App Multiplier i Multi Window można za pomocą prostych gestów dzielić ekran, multiplikować okno jednej aplikacji czy też wyświetlać różne aplikacje jako pływające okna. Łącznie można obsługiwać maksymalnie cztery zadania, w tym dwa okna kafelkowe i dwa okna pływające. Tablet działa pod kontrolą HarmonyOS 3.1, a za pośrednictwem AppGallery mamy dostęp do wielu potrzebnych aplikacji.

Warto jeszcze wspomnieć, że Huawei MatePad 11.5″ idealnie sprawdzi się również jako centrum rozrywki. Zadbano bowiem o odpowiednie możliwości audiowizualne, za co odpowiada czterogłośnikowy system audio i ulepszone algorytmy Huawei Histen 8.1 – dźwięk jest głęboki i wyraźny, a także odpowiednio zoptymalizowany. Na pokładzie znalazła się też technologia redukcji szumów AI, która odfiltrowuje niepożądane hałasy w otoczeniu, aby zapewnić koncentrację podczas pracy lub nauki.

Ile kosztuje Huawei MatePad 11.5″?

Za wariant 8/128 GB w zestawie z bezprzewodową klawiaturą Huawei Smart Keyboard trzeba zapłacić 1699 zł. Wersja 6/128 GB kosztuje natomiast 1399 zł (bez klawiatury w zestawie). Pamiętajcie, że rysik M-Pencil jest dostępny do zakupu osobno.

Huawei przygotował też przedsprzedażową promocję, która obowiązuje do 29 sierpnia. W jej ramach cena obu wersji została obniżona o 200 złotych, a u wybranych partnerów pierwsi nabywcy mogą odebrać też prezent w postaci słuchawek Huawei FreeBuds SE o wartości 199 zł za darmo (lub za 1 zł). Natomiast od 30 sierpnia do 17 września będzie dostępna też oferta premierowa z obniżką o 200 złotych względem sugerowanej ceny. Regularna sprzedaż tabletu ruszy 18 września.

Do Polski weszły też słuchawki Huawei FreeBuds SE 2

Na naszym rynku zadebiutowały też bezprzewodowe słuchawki FreeBuds SE 2, które wyróżniają się pojemnym akumulatorem pozwalającym nawet na 40 godzin słuchania muzyki (z wykorzystaniem etui ładującego z akumulatorem 510 mAh). Ogniwa w słuchawkach mają pojemność po 41 mAh, a jedno pełne ładowanie w etui daje możliwość słuchania muzyki nawet przez 9 godzin lub prowadzenia 5-godzinnej rozmowy. Jeśli to nam nie wystarczy, to już 10-minutowe ładowanie w etui sprawia, że możemy słuchać muzyki przez kolejne 3 godziny. Etui naładujemy do pełna w 110 minut, natomiast same słuchawki w około godzinę.

FreeBuds SE 2 wyposażono w dynamiczne, 10-milimetrowe przetworniki i ultrawrażliwą polimerową membranę, dzięki czemu są w stanie wydobyć bogate tekstury w szerokim zakresie dźwięków i zapewniają mocne basy. Trójkanałowy system audio i skrupulatne dostrojenie słuchawek podkreśla wokale i sprawia, że brzmienie jest dobrze wyważone. W każdej chwili można też podbić basy i wysokie tony, dzięki regulacji Multi-EQ.

Nowe słuchawki producenta są niewielkie i lekkie (każda słuchawka waży niespełna 4g). Są również odporne na kurz i zachlapania, zgodnie z normą IP54. Huawei zadbał też o odpowiednie sterowanie dotykowe, które cechuje się wyjątkowa precyzją i przewidywalnością. Dwukrotne dotknięcie wstrzymuje lub wznawia odtwarzanie, jak również pozwala odebrać i zakończyć połączenie. W aplikacji Huawei AI Life można też dostosować gesty osobno dla lewej i prawej słuchawki. Warto też wspomnieć, że FreeBuds SE 3 mogą współpracować zarówno z Androidem, Windowsem, jak i iOS, a za bezproblemową łączność odpowiada tu Bluetooth 5.3.

Huawei FreeBuds SE 3 kosztują 199 zł i na początku dostępne są jedynie w kolorze białym.