iPhone 13 – czy warto go kupić w 2023 roku?

iPhone 13 – co warto wiedzieć na temat tego modelu?

Smartfony marki Apple z wbudowanym systemem iOS cieszą się ogromną popularnością na całym świecie. IPhone 13 to model, który pojawił się na rynku we wrześniu 2021 roku. Urządzenie zachwyciło użytkowników swoimi doskonałymi parametrami.

iPhone 14 vs iPhone 13 – aparat

W 2022 roku na rynku pojawił się najnowszy model smartfona od Apple – iPhone 14. Jeśli zastanawiasz się, czy warto go kupić, czy też lepiej pozostać przy starszym modelu w wersji 13, warto zapoznać się z różnicami i podobieństwami pomiędzy tymi smartfonami. Aparat to jedna z najważniejszych różnic między modelami iPhone 13 i 14. Najnowszy model, iPhone 14, zdecydowanie wygrywa ze swoim poprzednikiem pod względem posiadanego aparatu. Do zalet aparatu w najnowszym smartfonie Apple możemy zaliczyć przede wszystkim następujące kwestie:

iPhone 14 i 14 Plus otrzymały te same obiektywy, w które był wyposażony model 13 Pro, co oznacza duży skok jakościowy w podstawowym wariancie najnowszego smartfona od Apple;

Aparat w wersji 14 został wyposażony w jaśniejszą kamerkę do selfie;

Przednia kamerka obsługuje autofocus;

Zastosowany algorytm Photonic Engine – poprawia kontrast, kolory i jakość zdjęć w słabym świetle. Dzięki niemu zdjęcia prezentują się bardziej naturalnie;

Udoskonalony tryb filmowy – zapewnia jeszcze lepszą stabilizację obrazu;

W przypadku modeli iPhone 14 Pro Max i iPhone 14 Pro aparat charakteryzuje się świetną jakością. Zostały zastosowane większe soczewki, a rozdzielczość wynosi aż 48 MP. Powierzchnia matrycy została natomiast zwiększona o 60%, co sprawia, że zdjęcia w gorszym oświetleniu są zdecydowanie lepsze.

iPhone 14 Pro

iPhone 13 vs iPhone 14 – pozostałe różnice

Jeśli jesteś miłośnikiem smartfonów od Apple i planujesz zakup nowego modelu, być może zastanawiasz się, czy warto zainwestować w nowsze urządzenie (iPhone 14), czy też lepiej pozostać przy starszym sprzęcie (iPhone 13). Jakość aparatu to najważniejsza, ale nie jedyna różnica pomiędzy smartfonami iPhone 13 i 14. Aby ułatwić Ci podjęcie decyzji, poniżej przedstawimy inne różnice pomiędzy tymi dwoma modelami.

Cena – to jedna z podstawowych różnic między iPhonami 13 i 14. iPhone 13 jest zdecydowanie tańszy niż jego następca.

Wymiary – najnowszy model iPhone 14 ma 7,8 mm grubości. Jest więc nieznacznie grubszy niż jego poprzednik, iPhone 13, którego grubość wynosi 7,7 mm.

Szybkość – pomimo, że oba urządzenia zostały wyposażone w ten sam procesor, iPhone 14 jest nieco szybszy niż iPhone 13. Nowy model dostał 5 rdzeni GPU zamiast 4, co sprawia, że jest świetnym modelem do gier.

Pamięć RAM – iPhone 13 ma 4GB pamięci RAM, podczas gdy iPhone 14 posiada 6GB RAM. Warto jednak wspomnieć, że różnica ta jest odczuwalna tylko przy najbardziej wymagających aplikacjach.

Pojemność baterii – iPhone 14 jest w stanie działać o godzinę dłużej niż jego poprzednik.

Modele – jednym z wariantów iPhone’a 13 jest wersja mini, która po wejściu na rynek iPhone’a 14 została zastąpiona wersją Plus o większej przekątnej (6.7 cali).

Kolory – modele iPhone’a 14 w większości mają takie same kolory jak iPhone’y 13, jednak nie zabrakło tutaj pewnej nowości. IPhone’y 14 są dostępne są również w kolorze fioletowym.

iPhone 13 i iPhone 14 – podobieństwa

Smartfony iPhone 13 i iPhone 14 różnią się pod pewnymi względami, jednak można również dostrzec między nimi podobieństwa. Należą do nich przede wszystkim:

Design – jeśli chodzi o wygląd, modele iPhone 13 i iPhone 14 mają praktycznie ten sam kształt. W górnej części ekranów obu smartfonów można również znaleźć charakterystyczny notch.

Rozmiar – smartfony iPhone 13 i 14 mają taką samą wysokość i szerokość. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, nieznacznie różnią się one jedynie grubością.

Wyświetlacz – iPhone 13 i iPhone 14 zostały wyposażone w wyświetlacze o identycznych parametrach. Oba modele mają 6,1-calowy wyświetlacz Super Retina XDR, wykonany w technologii OLED. Imponująca jasność maksymalna sprawia, że treści wyświetlane na ekranach obu smartfonów są widoczne nawet w pełnym słońcu.

(fot. Andrzej Libiszewski, Chip.pl)

Podsumowanie: czy warto kupić iPhone’a 13 w 2023 roku?

Podsumowując, wybór pomiędzy modelem iPhone 13 a iPhone 14 zależy przede wszystkim od indywidualnych preferencji użytkownika. Tak naprawdę te dwa smartfony tylko nieznacznie różnią się od siebie w kwestii większości parametrów. Istotną różnicę możemy jednak dostrzec przede wszystkim w jakości aparatu, który w najnowszym modelu iPhone’a charakteryzuje się znacznie lepszymi parametrami. Jeśli więc zależy Ci na wykonywaniu lepszych zdjęć, to najnowszy model od Apple może okazać się dla Ciebie dobrym wyborem. Warto jednak wspomnieć o tym, że iPhone 13 oraz iPhone z 3 aparatami (iPhone 13 Pro) również zapewniają imponująca jakość zdjęć i wideo. Model 13 jest również zdecydowanie tańszy niż jego następca. IPhone 13 może być więc doskonałym wyborem w 2023 roku. Będzie znakomitą propozycją dla osób, którym zależy na smartfonie o doskonałych parametrach w atrakcyjnej cenie. Jeśli planujesz zakup iPhone’a 13, zajrzyj do sklepów Euro.