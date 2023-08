Home Tech A gdyby tak pograć na PS1 i PS2 padem z PlayStation 5? Teraz jest na to sposób

Pierwsza i druga generacja konsol Sony ma w Polsce liczną grupę fanatycznych entuzjastów i mam nadzieję, że nie obrazicie się na mnie za wpuszczenie do tego cudownego kawałka retro-świata powiewu nowoczesności. Teraz w dość łatwy i niedrogi sposób możecie do zabawy z PS1 i PS2 włączyć pady przeznaczone do konsol, które nie pamiętają czasów bez internetu i telefonów komórkowych. Za tę możliwość warto podziękować dobrze znanemu producentowi akcesoriów dla graczy – 8BitDo. Co ciekawe, przeznaczony do tego adapter skomunikuje się przy okazji z Windows 10 i 11. No to jeszcze stosunkowo niska cena i więcej zachęty chyba nie trzeba.