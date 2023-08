Mistrzowska Oferta Plusa – dwa abonamenty w cenie jednego i dwa smartfony w cenie jednego

To dobry moment na zakup nowego abonamentu i smartfona, a raczej – dwóch abonamentów i dwóch smartfonów w sieci Plus

Startująca 17 sierpnia Mistrzowska Oferta Plusa skierowana jest do klientów indywidualnych i firmowych, a co najważniejsze obie promocje można ze sobą łączyć, więc to idealny moment, by rozejrzeć się za nowym abonamentem i telefonem dla siebie i kogoś bliskiego. Oferta została przygotowana przy okazji Mistrzostw Europy w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn, 25-lecia wspierania polskiej siatkówki i zbliżającego się początku roku szkolnego. Dlatego warto pamiętać, że wciąż obowiązuje też „Mistrzowskie 25 GB na 25-lecie”, a także obniżki na poszczególne smartfony.

Zacznijmy może od oferty dla klientów indywidualnych, bo tutaj można wybrać spośród dwóch opcji:

Mistrzowska Oferta za 69 zł miesięcznie w ramach której dostajemy dwa abonamenty z pakietem 240 GB na dwa numery do wspólnego wykorzystania oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, a także dostęp do Disney+ za darmo przez rok. Z tej opcji mogą skorzystać wszyscy nowi klienci Plusa, przenoszący numer z innej sieci, a także dotychczasowi użytkownicy oferty Plusa na kartę czy MIX. Mogą ją dokupić także obecni abonenci Plusa.

Mistrzowska Oferta za 59 zł miesięcznie – w ramach tego abonamentu klienci otrzymają nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, roczny dostęp do Disney+ i pakiet 100 GB do wspólnego wykorzystania na obu numerach. Z tej oferty mogą skorzystać klienci Plusa, którzy równocześnie kupią albo przedłużą inny abonament głosowy za min. 39 zł/mies. lub Internet (mobilny/światłowodowy) za min. 19 zł/mies., a także klienci Polsat Box, którzy równocześnie kupią lub przedłużą usługę Polsat Box za min. 20 zł/mies.

Dla firm Plus również przygotował dwie opcje:

Mistrzowska Oferta za 59 zł + VAT miesięcznie – dwa abonamenty w cenie jednego ze wspólnym pakietem 140 GB, nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami oraz Disney+ w prezencie na rok. Oferta skierowana jest do nowych i obecnych klientów operatora, przenoszących numer do Plusa, a także tych, którzy przechodzą z oferty MIX czy prepaid Plusa na abonament.

Mistrzowska Oferta za 49 zł + VAT miesięcznie – dwa abonamenty z 60 GB do wspólnego korzystania, nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami oraz dostęp do Disney+ w prezencie na rok. Tę opcję Plus przygotował dla przedsiębiorców, którzy jednocześnie kupią albo przedłużą wybrany abonament głosowy za min. 49 zł + VAT/mies. lub Internet (mobilny/światłowodowy) za min. 15,44 zł + VAT/mies. lub dla klientów Polsat Box, którzy kupią albo przedłużą abonament Polsat Box za min. 16,26 zł + VAT/mies.

Dwa smartfony w cenie jednego – pamiętajcie, że tę ofertę możecie połączyć z promocją dwa abonamenty w cenie jednego

Zakup nowego abonamentu to dobra okazja na rozejrzenie się za nowym telefonem, zarówno dla siebie, jak i osoby bliskiej. To spora oszczędność, bo płacimy tylko za jednego smartfona, a do wyboru Plus przygotował kilka zestawów (dla klientów indywidualnych i firmowych), takich jak:

Xiaomi Redmi Note 12 5G 4/128GB i Xiaomi Redmi A2 2/32GB – łącznie 1599,04 złotych (+ VAT) – 1 zł na start (+ VAT) oraz 12 rat po 133,17 zł (+ VAT)/mies.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 6/128GB i Xiaomi Redmi A2 2/32GB – za 1 zł na start (+ VAT) oraz 12 rat po 149,83 zł (+ VAT)/mies. – całkowity koszt zakupu wyniesie 1798,96 zł (+ VAT).

Jeśli masz na oku model od Samsunga, to w Plusie również jest specjalna oferta na te urządzenia

Niedawno debiutowały najnowsze składaki południowokoreańskiego giganta i w sieci Plus można zakupić je nawet do 600 złotych taniej, otrzymując w prezencie bezprzewodowe słuchawki. W tym przypadku trzeba jednak dokonać zakupu do 3 września i aktywować smartfon do 10 września, a następnie do 17 września wypełnić specjalny formularz dostępny w aplikacji Samsung Members.

Samsung Galaxy Z Flip 5 5G 8/256GB wyniesie 5199 złotych (+ VAT) – 499 zł na start (+ VAT) oraz 12 rat po 391,65 zł (+ VAT)/mies.

Samsung Galaxy Z Fold 5 5G 12/256GB wyniesie 8199 złotych (+ VAT) – 799 zł na start (+ VAT) oraz 12 rat po 616,66 zł (+ VAT)/mies.

Zielony operator ma w zanadrzu jeszcze jedną niespodziankę – „Mistrzowskie 25 GB na 25-lecie”, a więc promocję z okazji 25-lecia wspierania polskiej siatkówki przez Plusa. Na klientów czeka dodatkowe 25 GB do odebrania za każdy mecz wygrany przez polskie reprezentacje w ramach CEV Mistrzostw Europy w piłce siatkowej kobiet oraz mężczyzn.