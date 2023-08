Samsung aktualizuje starsze urządzenia. Wasze sskładaki, tablety i smartwatche dostaną sporo nowości

Jakie zmiany wprowadza nowa wersja One UI 5?

Niedawno Samsung udostępnił One UI 6 Beta dla Galaxy S23, ale do wydania stabilnej wersji jeszcze daleka droga, tak samo, jak do wydania aktualizacji dla wszystkich kwalifikujących się do tego urządzeń. Tymczasem gigant ogłosił, że One UI 5.1.1. jest już gotowe do wydania, dlatego oczekiwanie na kolejną generację nakładki nie będzie aż tak nieprzyjemne. Ulepszenia obejmą wiele obszarów działania systemu, a także naprawią kilka błędów.

Wielozadaniowość:

Nowy podgląd aplikacji na ekranie Ostatnie aplikacje pozwoli wyświetlić podgląd stanu działania aplikacji (np. podzielony ekran, pełny ekran lub wyskakujące okienko).

Możliwość łatwiejszego przełączania się na podzielony ekran, wystarczy przytrzymać górną część wyskakującego okienka i przeciągając go na jedną ze stron.

Nowa nakładka umożliwi przesunięcie aplikacji na bok i bardzo łatwe ich przywrócenie z powrotem, gdy tylko tego potrzebujemy.

Przesunięcie rysikiem S Pen nad ikonę zminimalizowanej aplikacji pozwoli sprawdzić jej podgląd przed uruchomieniem.

Dodano tryb wielu okien, który umożliwia użytkownikom jednoczesne otwieranie i korzystanie z dwóch aplikacji bez przerywania odtwarzania multimediów.

Oburęczne przeciąganie i upuszczanie pomaga szybko wybrać wiele plików, które można następnie przeciągnąć do innych aplikacji na pasku zadań w celu edycji lub wysłania.

Pasek zadań:

Wyświetlanie na pasku zadań maksymalnie czterech ostatnio używanych aplikacji.

Obszar paska zadań będzie automatycznie dostosowywany do ilości ikon (gdy jest ich siedem lub mniej), co ułatwi wybieranie przycisku strony głównej, przycisku ostatnich aplikacji czy przycisku Wstecz na dole ekranu.

Tryb elastyczny (Flex Mode):

Możliwość używania trybu elastycznego w różnych aplikacjach, o ile obsługują one ekrany z wieloma oknami.

Panel trybu elastycznego będzie wyświetlał przyciski umożliwiające przeskakiwanie do przodu lub do tyłu o 10 sekund, a naciśnięcie paska czasu spowoduje odmierzenie do punktu, w którym trzymamy palec.

Pasek narzędzi w panelu Flex Mode będzie można dostosować do swoich potrzeb, by mieć łatwy i szybki dostęp do takich funkcji, jak widok podzielonego ekranu i przechwytywanie ekranu.

Aplikacja Zdrowie:

Ulepszone porady dotyczące snu, umożliwiające szybki podgląd postępów, dzięki czemu łatwiej będzie można poprawić swoje nawyki związane ze snem (dla smartwatchy Galaxy Watch 4 i nowszych).

Udoskonalono wygląd ekranu i dodano wyjaśnienia, aby łatwiej zobaczyć i lepiej zrozumieć różne czynniki wpływające na ocenę jakości naszego snu (dla smartwatchy Galaxy Watch 4 i nowszych).

Smartwatche Galaxy Watch 5 i nowsze będą mierzyć zmiany temperatury podczas snu, byśmy mogli jeszcze lepiej dostosować warunki w celu polepszenia jakości nocnego odpoczynku.

Dodatkowo udoskonalono też ekran informacji podsumowujących treningi, pozwalając nam od razu sprawdzić główne dane. Pojawiły się też nowe odznaki, wiadomości z gratulacjami, nowe rekordy itp.

Aparat i Galeria:

Ulepszono projekt trybu Flex w trybie Pro, dzięki czemu łatwiej będzie dokonywać ustawień ręcznych, bo wszystkie opcje będą wyświetlane na całym dolnym obszarze ekranu, gdy telefon jest złożony w trybach Pro i Pro Video.

Korzystając z widoku przechwytywania na ekranie głównym, będzie można wybrać wiele zdjęć poprzez długie naciśnięcie na nie. Oznacza to szybsze i łatwiejsze wybieranie, udostępniania i usuwanie wielu zdjęć jednocześnie.

Pod zremasterowanym obrazem będą wyświetlane miniatury, a po ich naciśnięciu zostanie wyświetlony podgląd obu wersji w calu łatwiejszego ich porównania.

Samsung zamienił suwaki efektów na pokrętła, by precyzyjniej dostrajać filtry i efekty.

Kopiowanie efektów – jeśli podczas edycji jakiegoś zdjęcia dobierzemy idealne efekty czy filtry, nie będziemy musieli już ich ustawiać na kolejnym zdjęciu, wystarczy tylko skopiować wykorzystane wcześniej efekty.

Starsze Galaxy Watch dostaną funkcję kontrolera aparatu oraz nowe tarcze zegarka.

Które urządzenia dostaną aktualizację do One UI 5.1.1 (dla tabletów i modeli składanych) i One UI 5 (dla smartwatchy)?

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active 3

Galaxy Tab Active 4 Pro

Galaxy Watch 5

Galaxy Watch 5 Pro

Galaxy Watch 4

Galaxy Watch 5 Classic

Pierwsza tura aktualizacji (Dla Galaxy Z Fold 4 i Galaxy Z Flip 4) ruszy jeszcze w tym miesiącu, pozostałe modele dostaną ulepszenia w nieco późniejszym terminie, ale dokładny harmonogram nie został udostępniony.