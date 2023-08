Trzy aparaty w telefonie z klapką? Oppo Find N3 Flip zmienia zasady gry

Oppo Find N3 Flip zmienia zasady gry – znowu

Najnowsza odsłona składaka Oppo może zrewolucjonizować sposób, w jaki producenci traktowali w takich urządzeniach aparaty fotograficzne. Jest to bowiem pierwszy Flip wyposażony w aż trzy aparaty fotograficzne. Główny aparat fotograficzny posiada matrycę 50 Mpix Sony IMX890 z pikselami o wielkości 1 µm i stabilizowany optycznie obiektyw szerokokątny 24 mm f/1.8. Do celów portretowych Oppo Find N3 Flip wyposażony został w aparat z matrycą 32 Mpix Sony IMX709, współpracującą z obiektywem standardowym 47 mm. Zestaw uzupełnia jednostka ultraszerokokątna, z matrycą 48 Mpix Sony IMX581 i obiektywem o kącie widzenia 114° (~13 mm) oraz 32 Mpix aparat przedni. Całość powstała we współpracy z legendarnym Hasselbladem, a znakomite tego efekty mogliśmy obserwować już od modelu Find X5 Pro.

Rozbudowany zestaw aparatów to coś, co może wprowadzić nowy trend do tego typu składaków z klapką. Oppo zresztą nie po raz pierwszy narzuca trendy – to, że w najnowszych flipach mamy w końcu duże i użyteczne ekrany zawdzięczamy przecież modelowi N2 Flip.

Reszta specyfikacji też nie budzi zastrzeżeń

Sercem nowego Oppo Find N3 Flip jest procesor MediaTek Dimensity 9200 współpracujący z 12 GB pamięci operacyjnej LPDDR5X i 256 lub 512 GB szybkiej pamięci flash w standardzie UFS 4.0. Zewnętrzny ekran ma przekątną 3,26″ i jest klasycznym ekranem AMOLED o rozdzielczości 720 x 382.

Wewnętrzny, przykryty ultracienkim szkłem elastycznym, ma przekątną 6,8″, jasność szczytową 1600 nit, rozdzielczość 1080 x 2520 pikseli i wykonany jest w technologii LTPO, co pozwala na adaptacyjne odświeżanie regulowane w zakresie od 1 do 120 Hz. Poprawiona konstrukcja zawiasu może pracować w temperaturach od -20 do 50° C. Składana obudowa pozwoliła na umieszczenie wewnątrz akumulatora o zupełnie przyzwoitej pojemności 4300 mAh, który można doładowywać z maksymalną mocą 44 W. Miłym dodatkiem jest trójpozycyjny przełącznik do wyciszania dźwięku powiadomień – uwielbiam podobne rozwiązanie w iPhone i dziwne, że tak rzadko jest stosowane.

Oppo Find N3 Flip na razie nie dla nas

Premiera najnowszego składaka Oppo miała miejsce w Chinach i póki co tylko tam będzie dostępny. Producent jednak zadeklarował, że Find N3 Flip dostępny będzie w niedługim czasie także globalnie, nie podając niestety żadnych dat.