Premiera Oppo Find N3 Flip tuż za rogiem. Szykują się ulepszenia, ale czy takie, jakich oczekujemy?

Czym zaskoczy nas Oppo Find N3 Flip?

Kiedy w grudniu ubiegłego roku Oppo zaprezentowało swój pierwszy składak z klapką, stanowił on spory przełom. Wówczas nie miał on zbyt dużej konkurencji i patrząc na specyfikację, zapowiadało się, że będzie mógł bez przeszkód konkurować z Galaxy Z Flip czy Motorolą Razr, zwłaszcza że po kilku miesiącach trafił na globalny rynek. Jego największym wyróżnikiem był ogromny – jak na modele z klapką – zewnętrzny ekran o przekątnej 3,26”. Niestety szybko się okazało, że jest on tam raczej na pokaz, bo jego funkcjonalność była bardzo mocno ograniczona. Dopiero Motorola Razr 40 Ultra pokazała, co można zrobić z dużym dodatkowym ekranem. Galaxy Z Flip 5 też postawił już na większe rozmiary zewnętrznego panelu, którego funkcjonalność jest z pewnością większa niż u Oppo, jednak nadal nie tak duża, jak u Motoroli. Jeśli więc myślimy o kolejnej generacji Flipa od Oppo, spodziewamy się przede wszystkim ulepszeń w tym zakresie.

Oppo Find N2 Flip

Oprócz tego liczymy, że producent poprawi kilka innych kwestii konstrukcyjnych, takich jak sztywny zawias, lekkie wgłębienie w wyświetlaczu obecne w miejscu zgięcia czy chociażby brak odporności na zachlapanie (o całkowitej wodoodporności nie wspominając). Pod względem specyfikacji już było naprawdę dobrze, dlatego tutaj liczymy po prostu na ulepszenia. Warto jednak pamiętać, że konkurencja jest obecnie o wiele większa niż w ubiegłym roku, dlatego Oppo musi się mocno postarać, by zatrzeć gorsze pierwsze wrażenie i zachęcić klientów do zakupu nadchodzącego Find N3 Flip.

Najnowsze doniesienia rzucają nam nieco światła na to, czego powinniśmy się spodziewać po nadchodzącym składaku. Zaczynając od konstrukcji – projekt Find N3 Flip nie będzie zbytnio odbiegać od tego, co pokazał nam już poprzednik. Wyjątkiem ma być wyspa aparatów (którą zobaczycie na poniższym szkicu projektowym), która przyjmie kształt koła, zastępując dwa „gołe” sensory. To akurat dobry ruch, bo wcześniejszy design mocno nawiązywał do Galaxy Z Flip, a teraz smartfon będzie bardziej się wyróżniał. Co ciekawe, chociaż moduł aparatu będzie większy, rozmiar zewnętrznego wyświetlacza nie ulegnie zmianie. Mam tylko nadzieję, że tym razem jego potencjał zostanie w pełni wykorzystany.

Co do bardziej szczegółowej specyfikacji, przecieki wspominają, że urządzenie pozostanie przy wymiarach poprzednika:

166,2 x 75,2 x 7,5 mm (rozłożony)

85,5 x 75,2 x 16 mm (złożony)

Wewnątrz znajdzie się 6,8-calowy ekran AMOLED, a na zewnętrz 3,26-calowy panel. Co rozczarowujące, może się okazać, iż wewnątrz tych zmian również nie będzie zbyt wiele. Jak donosi 91Mobiles, Oppo po raz kolejny ma wykorzystać układ Dimensity 9000+ wspierany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci wbudowanej. Za zasilanie znów odpowie akumulator 4300 mAh z szybkim ładowaniem 44 W. Przynajmniej pod względem ogniwa i ładowania Oppo nadal będzie wyprzedzać konkurencję, bo Razr 40 Ultra został wyposażony w akumulator 3800 mAh, a Galaxy Z Flip 5 w żałośnie prezentujące się 3300 mAh. Niestety, samo ogniwo nie wystarczy, by Find N3 Flip mógł zagrozić konkurencji.

Na szczęście przecieki sugerują, że zmiana wyglądu wyspy aparatu pociągnie za sobą ulepszenia w zakresie wykorzystanych sensorów. Przede wszystkim pojawi się teleobiektyw 2x, który dołączy do 50-megapikselowego aparatu głównego i 8-megapikselowego aparatu z obiektywem ultraszerokokątnym. Dodatkowym modułem ma być teleobiektyw 32 MP f/2.0, który znamy z Oppo Reno 10 Pro.

Oppo Find N2 Flip

Oppo Find N3 Flip ma zadebiutować jeszcze w tym miesiącu

Najbardziej interesującą informacją, jaką dostarczają nam nowe przecieki, jest data premiery tego składaka. Mówi się bowiem, że zadebiutuje on w Chinach jeszcze w tym miesiącu, natomiast na globalny rynek trafi już we wrześniu. To zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że Oppo Find N2 Flip pojawił się globalnie dopiero w marcu, a w Chinach – w grudniu 2022 roku. Spodziewaliśmy się raczej premiery na koniec roku. Patrząc na doniesienia o dość ubogich ulepszeniach, może lepiej byłoby, gdyby Oppo jeszcze się wstrzymało z wydaniem nowego Flipa, dając sobie czas na opracowanie jakichś sensownych zmian, które dadzą mu szansę w walce z konkurencją.