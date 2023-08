Większy, lepszy i wciąż niedostępny. Wszystko, co wiemy o Oppo Find N3 przed premierą

Poprzednie generacje składanego Oppo Find N zostały naprawdę świetnie przyjęte, będąc jednymi z najciekawszych modeli tego typu. Największą ich wadą okazał się brak globalnej dostępności, co zresztą jest dość typowe dla większości składaków chińskich producentów. Xiaomi uparcie trzyma swojego Mix Folda na rodzimym rynku i podobnie robi również Vivo czy Honor. Tylko Huawei sukcesywnie wypuszcza swoje modele poza Chinami. Tymczasem Oppo zdecydował się tylko na rozszerzenie dostępności składaka z klapką, natomiast Find N był, jest i będzie poza naszym zasięgiem. Dlaczego? Trudno właściwie powiedzieć. Samsung wciąż jest królem składanych smartfonów, ale coraz częściej można odnieść wrażenie, że tylko z powodu braku realnej konkurencji na globalnym rynku.

Oppo Find N2

Wracając jednak do tematu, czyli nadchodzącego wielkimi krokami Oppo Find N3. W ostatnim czasie słyszymy coraz więcej doniesień, które ujawniają nam szczegóły jego specyfikacji, a ta zapowiada się po raz kolejny naprawdę interesująco.

Co zaoferuje Oppo Find N3?

Wygląd

Poprzednia generacja Find N cechowała się wyglądem mocno nawiązującym do flagowej serii Find X5 – dostaliśmy prostokątną wyspę aparatu z łagodnie opadającymi bokami. Miała ona bardziej regularny kształt niż w Find X5, ale podobieństwu nikt nie jest w stanie zaprzeczyć. Oppo Find N3 ma przynieść zmianę wyglądu, którą po raz kolejny zobaczymy przede wszystkim w postaci wyspy aparatu. Tak samo, jak w Find X6 Oppo przeskoczył na duży okrągły moduł, tak samo stanie się również w składaku. Znany leaker Digital Chat Station udostępnił szkic projektowy, na którym dokładnie widać dużą, okrągłą wyspę z trzema aparatami, lampą błyskową i logo Hasselblad.

Oppo Find N2 Szkoc projektowy Oppo Find N3

Producent planuje też powiększenie całego smartfona, by móc zmieścić na jego pokładzie większy wyświetlacz. Jednocześnie urządzenie ma być „ultra-cienkie”, ale na razie nie znamy dokładnej grubości. Jego poprzednik miał jednak 14,6 mm po złożeniu, więc w tej kwestii ulepszenia z pewnością się przydadzą.

Specyfikacja

Wspomniany wyżej powiększony składany ekran urośnie z 7,1” do aż 7,82”. Różnica będzie naprawdę ogromna i wielu osobom może się to nie spodobać. Oppo Fin N cechował się do tej pory kompaktowością, której w składakach typu Fold dość trudno znaleźć. Tymczasem teraz producent chce postawić na znacznie większy panel wewnętrzny, a co za tym idzie – również ten zewnętrzny zmieni rozmiar i będzie miał przekątną 6,31”. W przypadku wyświetlacza głównego, mowa o rozdzielczości 2268 x 2440 pikseli, natomiast zewnętrzny ma oferować rozdzielczość 2484 x 1116 pikseli z tradycyjnymi proporcjami 20: 9. Warto tutaj wspomnieć, że inne źródła wskazują na 8-calowy ekran główny i 6,5-calowy panel dodatkowy. Tak czy inaczej, różnica w rozmiarze będzie bardzo zauważalna.

Oppo Find N2 i Galaxy Z Fold 4

Sercem Find N3 ma być układ Snapdragon 8 Gen 2, wspierany przez 16 GB pamięci RAM i 256 GB/512 GB/1 TB pamięci UFS 4.0. Za zasilanie odpowie akumulator o pojemności 4805 mAh (prawie 300 mAh większy niż u poprzednika), obsługujący szybkie ładowanie z szybkim ładowaniem i tutaj źródła również nie są zgodne, bo jedni mówią o 67 W, a inni o 100 W. Tak czy inaczej, naładujemy go o wiele szybciej niż jakiegokolwiek Galaxy Z Fold. Wspomina się jeszcze o dodatkowym ładowaniu bezprzewodowym 30 W.

Najwięcej uwagi przyciągają natomiast specyfikacje aparatów, których dostarczył nam niezawodny Digital Chat Station. Już poprzednie generacje radziły sobie na tym polu naprawdę dobrze, a teraz ma być jeszcze lepiej. Potrójna konfiguracja ma bowiem obejmować 50-megapikselową jednostkę główną (IMX890 z OIS), 48-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym (IMX581) oraz 32-megapikselowy teleobiektyw peryskopowy z obiektywem zmiennoogniskowym. (L07D1W22). Całości dopełnią dwa aparaty do selfie – 32 Mpix dla każdego z ekranów.

Kiedy premiera Oppo Find N3?

Find N i Find N2 debiutowały w grudniu, dlatego spodziewaliśmy się, że tak samo będzie i tym razem. Od jakiegoś czasu jednak dużo się mówi o sierpniowej premierze modelu z klapką, dlatego zaczęliśmy się zastanawiać, czy Oppo postanowił rozdzielić obie premiery, czy może oba składaki nadal pojawią się w tym samym czasie, ale o kilka miesięcy szybciej. Oczywiście należy pamiętać, że wcześniejsza premiera Flipa jest tylko plotką i wciąż nie dostaliśmy żadnych informacji ze strony producenta. Jeśli faktycznie wydarzenie odbędzie się w najbliższym czasie, to najwyższa pora na jakieś ogłoszenie.

Render OnePlus Open

Przy okazji warto też wspomnieć o najnowszej plotce dotyczącej OnePlus Open, a więc nadchodzącego, pierwszego składaka od OnePlus. Wcześniej – zarówno ze słów producenta, jak i doniesień – wynikało, iż będzie to całkowicie nowe urządzenie, jednak teraz znów pojawiły się głosy, że w ten właśnie sposób Oppo wprowadzi swojego Find N3 na globalny rynek. Byłaby to naprawdę świetna wiadomość. Na dodatek na weryfikację tych informacji nie będziemy musieli długo czekać, bo OnePlus już na początku roku zapowiedział, że premiera jego pierwszego składanego smartfona odbędzie się w trzecim kwartale roku. Na razie nikt nie wspomina o jakichkolwiek opóźnieniach, więc powinniśmy coś na ten temat usłyszeć w nadchodzących tygodniach albo i dniach.