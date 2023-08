Myślicie, że dziury w czasoprzestrzeni są fascynujące? Naukowcy właśnie dostrzegli w niej pierwsze pętle

Naukowcy właśnie poinformowali o zaobserwowaniu w trakcie eksperymentów prowadzonych na superzimnym gazie fascynujących pętli w strukturze rzeczywistości. Badacze wskazują, że jest to doskonała okazja do obserwowania nietypowego jednostronnego magnetyzmu.

Owe pętle nazywa się pierścieniami Alicji, co jest bezpośrednim odniesieniem do Alicji z Krainy Czarów. Do ich odkrycia doprowadził zespół badaczy ze Stanów Zjednoczonych i Finlandii, który ma na swoim koncie już całkiem sporą listę odkryć z zakresu zniekształceń pól kwantowych, tzw. monopoli topologicznych.

Wyobraźmy sobie, że mamy typowy magnes. Z jednej strony ma on jeden biegun, z drugiej drugi. Jeżeli taki magnes przetniemy na pół, nie dostaniemy dwóch części, z których każda będzie miała tylko jeden biegun. Każda część magnesu także ma dwa bieguny. W maszynerii kwantowej jest jednak inaczej — tam teoretycznie mogą powstawać monopole posiadające tylko jeden biegun, co zresztą prowadzi do powstawania różnych sił i cząstek. Jednym z takich monopoli może być nawet cząstka elementarna, której jak dotąd nie udało się zidentyfikować.

Monopole, odpowiedniki pojedynczych biegunów mogą pojawiać się w innych sytuacjach. Spienianie licznych pól kwantowych może doprowadzić do powstania nowego rodzaju jednostronnego magnetyzmu. Owe pola kwantowe bezustannie wirują, rozpychają i przyciągają swoje otoczenie, dając początek dla istniejących tylko chwilę anomalii, które identyfikowalne są tylko przez chwilę, aby natychmiast z powrotem zniknąć w pianie pól kwantowych.

Mikko Möttönen, fizyk z Uniwersytetu Aalto w Finlandii jest specjalistą od wszelakich wirów, strun i splotów, które bezustannie pojawiają się i tak naprawdę tworzą kwantową tkankę rzeczywistości. Już w 2014 roku Möttönenowi udało się udowodnić istnienie topologicznego monopolu. Rok później z kolei zaobserwował go on w izolacji od piany kwantowej, w ultrazimnym gazie złożonym z atomów rubidu, w tzw. kondensacie Bosego-Einsteina.

Początkowo fizycy zajmowali się tworzeniem monopoli, badaniem wiązań kwantowych, a dopiero potem przyjrzeli się temu, co tak naprawdę dzieje się z monopolem zaraz po jego powstaniu.

W toku opisanych teraz badań udało się zaobserwować, jak topologiczny monopol dosłownie wtapia się w coś innego. Skutkiem tego wtapiania jest powstawanie… swoistych drzwi do Krainy Czarów, czyli tzw. strun Alicji.

Struny Alicji są bezpośrednio związane z monopolami, bowiem to one skręcają się jednostronne bieguny magnetyczne, gdy tylko zamykają się w pętle. Owe pętle zwinięte ze strun Alicji to właśnie opisywane tutaj pętle Alicji.

Zazwyczaj monopole są tworami niezwykle ulotnymi, bowiem znikają zaledwie kilka tysięcznych sekundy po pojawieniu się. W przeciwieństwie do nich pętle Alicji potrafią istnieć nawet 80 milisekund. Owszem, jest to czas niezwykle krótki, jednak jest to kilkadziesiąt razy więcej, niż w przypadku typowego monopolu.

Pętle Alicji mają fascynujące własności. Jak przekonują badacze odpowiedzialni za ich zaobserwowanie, kiedy zajrzy się w środek takiej pętli, świat wygląda zupełnie inaczej niż zwykle. Stąd i porównanie do krainy czarów z opowieści o Alicji. Dla przykładu, jeżeli przez pętlę Alicji przejdzie inny monopol, zmienia się on w swoje lustrzane odbicie.

Warto tutaj zaznaczyć, że jak na razie takiej inwersji fizycy nie zaobserwowali eksperymentalnie, aczkolwiek już samo zaobserwowanie powstawania pętli w trakcie rozpadu monopolu jest ogromnym osiągnięciem w świecie fizyki.

Czytając powyższe informacje o tym jak fascynująca i tajemnicza jest otaczająca nas rzeczywistość, możemy zastanawiać się, czy ta wiedza ma jakieś praktyczne zastosowanie. Stawianie takiego pytania jest jednak błędne. Poznając to, co się dzieje w otaczającym nas świecie na poziomie pól kwantowych, pozwala nam lepiej zrozumieć, z czego składa się otaczający nas wszechświat i my sami. Po powyższym widać, że czasami, gdy myślimy, że rzeczywistość jest ponura i przygnębiająca, jesteśmy w ogromnym błędzie. Rzeczywistość jest fascynująca i wciąż skrywa przed nami swoją prawdziwą naturę. Odkrycie pętli Alicji otwiera fizykom drogę do zrozumienia kolejnego poziomu wiedzy o rzeczywistości i tworzącej ją materii.