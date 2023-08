Prawdopodobnie najlepszy smartfon do 1000 zł. Oto nowy Oppo A78

Nie każdy ma do wydania kilka tysięcy złotych na nowy smartfon. Innym z kolei taki „wypasiony” model jest zwyczajnie niepotrzebny i wolą coś tańszego. Jeśli więc należycie do którejś z tych grup, a wasz budżet to 1000 złotych – Oppo A78 może być tutaj świetnym wyborem. Taka cena nie oznacza jednak, że producent każe nam zadowolić się „byle czym”.

Co oferuje Oppo A78?

Smukły i przykuwający wzrok nowy budżetowiec Oppo dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych – czarnym (Mist Black) i turkusowym (Aqua Green) z powłoką o strukturze diamentu. Jego waga wynosi zaledwie 180 g, natomiast grubość to 7,93 mm – w tej półce cenowej nie znajdziecie drugiego tak cienkiego i wyposażonego smartfona. Na dodatek producent zadbał o ochronę przed zachlapaniem czy zalaniem, za co odpowiada norma szczelności IP54.

Oppo A78 wyposażono w płaski ekran AMOLED (rzadko spotykany w tej półce cenowej) o przekątnej 6,4”, rozdzielczości FHD+, częstotliwości odświeżania 90 Hz oraz maksymalną jasność 600 nitów. Będzie to idealny model dla każdego, komu nie podobają się wielkie niczym cegła smartfony. Dla wszystkich fanów mobilnej rozrywki zadbano też o certyfikaty: HDR Netflix i Prime Video, gwarantujące, że będziemy mogli oglądać filmy i seriale w wysokiej rozdzielczości. Natomiast, by spotęgować wrażenia, zadbano też o odpowiednie nagłośnienie, za co odpowiada podwójny głośnik stereo oraz technologia Real HD Sound. A dla tych, którzy często przebywają w hałaśliwym otoczeniu, przygotowano tryb Ultragłośność, zwiększający głośność nawet o 200% – podczas rozmów nie umknie wam już żadne słowo. Warto też wspomnieć, że pod ekranem znalazł się też czytnik linii papilarnych.

Jeśli chodzi o aparaty, tutaj Oppo A78 ma do zaoferowania 50-megapikselową jednostkę główną połączoną z 2-megapikselowym czujnikiem głębi. Z przodu natomiast dostajemy 8-megapikselową kamerkę do selfie. Nie jest to imponujący zestaw, ale do codziennego użytkowania i uwieczniania miłych chwil z pewnością wystarczy. Zwłaszcza że na pokładzie znalazły się takie funkcje kreatywne, jak: Bokeh Flare Portrait, Selfie HDR, Dual-View Video czy Ekstra HD 108MP (pozwalająca robić wysokiej jakości zdjęcia portretowe z dużą ilością szczegółów i bogatymi kolorami).

Próbka fotograficznych możliwości Oppo A78

Smartfon napędzany jest przez układ Snapdragon 680 wspierany przez 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Za mało? Nie ma problemu. Na pokładzie znalazła się opcja rozszerzenia pamięci RAM o maksymalnie 8GB, a także slot na kartę microSD do 1TB. Tym, co z pewnością wyróżnia Oppo A78 na tle budżetowej konkurencji, jest akumulator o pojemności 5000 mAh i obsługiwane ładowanie. Zwykle w tej półce cenowej możemy liczyć na 33 W, ale w tym wypadku smartfon naładujemy z mocą aż 67 W – wystarczą więc zaledwie 44 minuty, by napełnić ogniwo w 100%.

Producent zadbał też o odpowiednią ochronę, która pomoże wydłużyć żywotność akumulatora. Funkcja Inteligentnego ładowania sprawia, że smartfon uczy się naszych codziennych nawyków w zakresie ładowania i odpowiednio dostosowuje prędkość ładowania np. w nocy. Funkcja 5-stopniowego systemu ochrony ładowania dba o kwestie bezpieczeństwa, natomiast Oppo Battery Health Engine pomaga wydłużyć żywotność ogniwa aż do 1600 cykli. Przekłada się to na płynne działania nawet przez cztery lata. Zresztą, nie tylko akumulator ma bezproblemowo działać przez tak długi czas. Oppo tak skonstruował swój nowy smartfon, by urządzenie gwarantowało płynną i wydajną pracę przez taki okres. Będzie to więc urządzenie na lata, którego nie trzeba będzie szybko wymieniać.

Funkcja Autopikselizacji

Warto też wspomnieć, że nowy budżetowiec działa pod kontrolą ColorOS 13.1. Autorski system oferuje sporo udogodnień, takich jak tłumaczenie ekranowe, Autopikselizacja (jednym kliknięciem zamażemy nazwę konwersacji oraz pseudonim czy zdjęcie osoby, z którą rozmawiamy, funkcję Prywatny sejf do ochrony wrażliwych danych oraz plików czy bezpieczną strefę dla dzieci.

Oppo A78 to świetny wybór, jeśli szukacie modelu do 1000 złotych

Sprzedaż tego nowego budżetowca już ruszyła, a za wersję 8/128 GB zapłacimy dokładnie 999 zł. Jeśli jednak zdecydujecie się na zakup do 20 sierpnia, dostaniecie w zestawie słuchawki Oppo Enco Buds2 i darmowy, 2-miesięczny dostęp do usługi YouTube Premium, choć tutaj warto pamiętać, że dotyczy to tylko nowych użytkowników.